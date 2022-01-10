Ияд Мохамед - статистика
#26 | Полузащитник
|Имя
|Ияд
|Фамилия
|Мохамед
|Команда
|Кан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дюнкерк
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 марта 2001 (22 года)
|Рост
|191
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Ияд
|Фамилия
|Мохамед
|Команда
|Кан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дюнкерк
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 марта 2001 (22 года)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коморские Острова
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.01.2022
|Был в запасе
|Камерун
|2:1
|Коморские Острова
|18.01.2022
|Был в запасе
|Гана
|2:3
|Коморские Острова
|14.01.2022
|Был в запасе
|Марокко
|2:0
|Коморские Острова
|10.01.2022
|1' -90'
|Коморские Острова
|0:1
|Габон