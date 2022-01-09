Закария Саного - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Закария
|Фамилия
|Саного
|Команда
|Арарат-Армения
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 декабря 1996 (26 лет)
|Рост
|169
|Имя
|Закария
|Фамилия
|Саного
|Команда
|Арарат-Армения
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 декабря 1996 (26 лет)
|Рост
|169
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Буркина-Фасо
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.02.2022
|Был в запасе
|Буркина-Фасо
|3:3
(3:5)п
|Камерун
|02.02.2022
|60' -90'
|Буркина-Фасо
|1:3
|Сенегал
|29.01.2022
|Был в запасе
|Буркина-Фасо
|1:0
|Тунис
|23.01.2022
|74' -121'
|Буркина-Фасо
|1:1
(7:6)п
|Габон
|17.01.2022
|76' -90'
|Буркина-Фасо
|1:1
|Эфиопия
|13.01.2022
|69' -90'
|Кабо-Верде
|0:1
|Буркина-Фасо
|09.01.2022
|71' -90'
|Камерун
|2:1
|Буркина-Фасо