|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кр. Советов (мол)
|15
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.07.2011
|60' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:2
|Амкар (мол) (Пермь)
|24.07.2011
|1' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|4:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|25.06.2011
|46' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:1
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|86'
|21.06.2011
|77' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:1
|Анжи (мол) (Махачкала)
|17.06.2011
|1' -58'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|13.06.2011
|46' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:0
|Академия Кубань (Краснодар)
|09.06.2011
|58' -90'
|2:2
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|28.05.2011
|56' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|20.05.2011
|57' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|4:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|06.05.2011
|71' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|0:2
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|30.04.2011
|77' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:0
|Рубин (мол) (Казань)
|23.04.2011
|73' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|15.04.2011
|68' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:1
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|20.03.2011
|70' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|7:2
|ЦСКА (мол) (Москва)
|83'
|11.03.2011
|46' -89'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|2:2
|Кр. Советов (мол) (Самара)