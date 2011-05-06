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    Марат Губжев - статистика

    #25 | Нападающий
    Имя Марат
    Отчество Вячеславович
    Фамилия Губжев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 августа 1992 (30 лет)
    Рост 176
    Вес 65
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кр. Советов (мол) 15 2 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.07.2011 60' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:2 Амкар (мол) (Пермь)
    24.07.2011 1' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 4:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    25.06.2011 46' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 2:1 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    86'
    21.06.2011 77' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:1 Анжи (мол) (Махачкала)
    17.06.2011 1' -58' Ахмат (мол) (Грозный) 2:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    13.06.2011 46' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 0:0 Академия Кубань (Краснодар)
    09.06.2011 58' -90' 2:2 Кр. Советов (мол) (Самара)
    28.05.2011 56' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 0:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    20.05.2011 57' -90' Динамо (мол) (Москва) 4:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    06.05.2011 71' -90' Томь (мол) (Томск) 0:2 Кр. Советов (мол) (Самара)
    30.04.2011 77' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 2:0 Рубин (мол) (Казань)
    23.04.2011 73' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 1:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    15.04.2011 68' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 2:1 Краснодар (мол) (Краснодар)
    20.03.2011 70' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 7:2 ЦСКА (мол) (Москва)
    83'
    11.03.2011 46' -89' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 2:2 Кр. Советов (мол) (Самара)
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