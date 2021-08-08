Трува Бони - статистика
#33 | Полузащитник
|Имя
|Трува
|Фамилия
|Бони
|Команда
|Белененсеш
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 декабря 1999 (23 года)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Трува
|Фамилия
|Бони
|Команда
|Белененсеш
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 декабря 1999 (23 года)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Белененсеш
|5
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.10.2021
|Был в запасе
|Белененсеш (Лиссабон)
|0:2
|Тондела (Тондела)
|27.09.2021
|Был в запасе
|Пасуш де Феррейра (Пасуш)
|2:2
|Белененсеш (Лиссабон)
|18.09.2021
|58' -90'
|Белененсеш (Лиссабон)
|1:1
|Жил Висенте (Барселуш)
|27.08.2021
|1' -67'
|Белененсеш (Лиссабон)
|1:1
|Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)
|67'
|21.08.2021
|1' -73'
|Спортинг (Лиссабон)
|2:0
|Белененсеш (Лиссабон)
|16.08.2021
|1' -89'
|Белененсеш (Лиссабон)
|1:2
|Маритиму (Фуншал)
|08.08.2021
|1' -89'
|Порту (Порту)
|2:0
|Белененсеш (Лиссабон)
|36'