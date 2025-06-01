Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 1,20 млн

Гекдениз Байракдар - статистика

Гезтепе
23 ноября 2001 (24), Кочаели
#17 | Нападающий
181 см
Турция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бодрум
27
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Бодрум
0 : 4
01.06.2025
Бешикташ
46' - 90'
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
1 : 1
25.05.2025
Бодрум
1' - 61'
Турция. Суперлига, 36 тур
Бодрум
1 : 1
18.05.2025
Трабзонспор
1' - 85'
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
90' - 90'
Турция. Суперлига, 33 тур
Бодрум
1 : 2
26.04.2025
Самсунспор
76' - 90'
Турция. Суперлига, 32 тур
Галатасарай
2 : 0
18.04.2025
Бодрум
Был в запасе
Турция. Суперлига, 31 тур
Бодрум
0 : 0
12.04.2025
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 30 тур
Аланьяспор
0 : 1
06.04.2025
Бодрум
1' - 46'
Турция. Суперлига, 29 тур
Бодрум
2 : 4
28.03.2025
Фенербахче
Был в запасе
Турция. Суперлига, 28 тур
Ризеспор
0 : 2
16.03.2025
Бодрум
Был в запасе
Турция. Суперлига, 27 тур
Бодрум
1 : 0
07.03.2025
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 26 тур
Адана Демирспор
0 : 0
01.03.2025
Бодрум
72' - 90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Бодрум
1 : 0
21.02.2025
Хатайспор
85' - 90'
Турция. Суперлига, 24 тур
Истанбул Башакшехир
0 : 1
15.02.2025
Бодрум
85' - 90'
Турция. Суперлига, 23 тур
Бодрум
0 : 0
10.02.2025
Гезтепе
82' - 90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Коньяспор
3 : 1
31.01.2025
Бодрум
46' - 90'
Турция. Суперлига, 21 тур
Бодрум
0 : 1
26.01.2025
Эюпспор
46' - 90'
Турция. Суперлига, 20 тур
Газиантеп
0 : 0
18.01.2025
Бодрум
1' - 62'
45'
Турция. Суперлига, 19 тур
Бешикташ
2 : 1
11.01.2025
Бодрум
1' - 68'
Турция. Суперлига, 18 тур
Бодрум
1 : 1
05.01.2025
Кайсериспор
1' - 56'
Турция. Суперлига, 17 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.12.2024
Бодрум
1' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 16 тур
Бодрум
2 : 0
13.12.2024
Сивасспор
1' - 90'
56'
Турция. Суперлига, 14 тур
Самсунспор
4 : 0
30.11.2024
Бодрум
1' - 90'
Турция. Суперлига, 13 тур
Бодрум
0 : 1
23.11.2024
Галатасарай
1' - 90'
Турция. Суперлига, 12 тур
Антальяспор
3 : 2
09.11.2024
Бодрум
1' - 68'
Турция. Суперлига, 11 тур
Бодрум
0 : 0
03.11.2024
Аланьяспор
60' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
2 : 0
27.10.2024
Бодрум
69' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Хатайспор
0 : 1
20.09.2024
Бодрум
1' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Бодрум
0 : 1
14.09.2024
Истанбул Башакшехир
1' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Гезтепе
2 : 0
31.08.2024
Бодрум
1' - 56'
Турция. Суперлига, 3 тур
Бодрум
3 : 1
24.08.2024
Коньяспор
1' - 83'
Турция. Суперлига, 2 тур
Эюпспор
4 : 1
19.08.2024
Бодрум
1' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Бодрум
0 : 1
12.08.2024
Газиантеп
1' - 79'
Главные новости
Конец эпохи Роналду, серьезные проблемы «Зенита», Гусев может вернуться в РПЛ и другие новости
01:03
Сестра Роналду репостнула запись, что теперь сборная Португалия вернется к посредственности
00:30
ВидеоРоналду больше не сыграет за Португалию
00:10
1
Тренер Португалии прокомментировал конфликт с Роналду
Вчера, 23:32
Мостовой негативно высказался о работе Слуцкого на матче Россия – Иран
Вчера, 22:39
3
Заявление сборной Португалии о бунте Роналду
Вчера, 22:32
1
Головину дали совет насчет трансфера в «Спартак»
Вчера, 22:15
5
Заявление Роналду об отъезде из сборной Португалии
Вчера, 21:54
1
«Краснодар» запросил существенную реформу в Кубке России
Вчера, 21:35
6
Слова тренера Португалии, после которых Роналду обиделся и покинул сборную
Вчера, 21:15
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+