|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ахмат (мол)
|10
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.10.2010
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|0:1
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|22.10.2010
|Был в запасе
|Раменское (Раменское )
|0:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|16.10.2010
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|3:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|58'
|01.10.2010
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:1
|Томь (мол) (Томск)
|19.09.2010
|1' -65'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|0:4
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|11.09.2010
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|1:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|20.08.2010
|70' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|05.08.2010
|1' -58'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|55'
|17.07.2010
|78' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|07.07.2010
|Был в запасе
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|1:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|17.04.2010
|46' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:0
|Динамо (мол) (Москва)
|27.03.2010
|1' -82'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|19.03.2010
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|0:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|13.03.2010
|1' -65'
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|0:0
|Ахмат (мол) (Грозный)