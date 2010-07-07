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    Шаруди Бухиев - статистика

    #37 | Защитник
    Имя Шаруди
    Отчество Шарпудиевич
    Фамилия Бухиев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 января 1991 (32 года)
    Рост 185
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ахмат (мол) 10 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.10.2010 Был в запасе Ахмат (мол) (Грозный) 0:1 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    22.10.2010 Был в запасе Раменское (Раменское ) 0:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    16.10.2010 1' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 3:1 ЦСКА (мол) (Москва)
    58'
    01.10.2010 Был в запасе Ахмат (мол) (Грозный) 1:1 Томь (мол) (Томск)
    19.09.2010 1' -65' Ахмат (мол) (Грозный) 0:4 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    11.09.2010 Был в запасе Динамо (мол) (Москва) 1:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    20.08.2010 70' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 2:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    05.08.2010 1' -58' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 2:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    55'
    17.07.2010 78' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 1:1 Амкар (мол) (Пермь)
    07.07.2010 Был в запасе Спартак Нч (мол) (Нальчик) 1:1 Ахмат (мол) (Грозный)
    17.04.2010 46' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 1:0 Динамо (мол) (Москва)
    27.03.2010 1' -82' Рубин (мол) (Казань) 2:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    19.03.2010 1' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 0:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    13.03.2010 1' -65' Сибирь (мол) (Новосибирск) 0:0 Ахмат (мол) (Грозный)
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