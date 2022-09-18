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    Мимейрхел Бенита - статистика

    #43 | Защитник
    Имя Мимейрхел
    Фамилия Бенита
    Команда Фейеноорд
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 ноября 2003 (19 лет)
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.02.2023 Был в запасе Херенвен 1:2 Фейеноорд Голландия. Эредивизие, 21 тур
    05.02.2023 Был в запасе Фейеноорд 2:2 ПСВ Голландия. Эредивизие, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фейеноорд 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.02.2023 Был в запасе Херенвен (Херенвен) 1:2 Фейеноорд (Роттердам)
    05.02.2023 Был в запасе Фейеноорд (Роттердам) 2:2 ПСВ (Эйндховен)
    13.11.2022 Был в запасе Фейеноорд (Роттердам) 5:1 Экселсиор (Роттердам)
    10.11.2022 Был в запасе Фейеноорд (Роттердам) 1:0 Камбур (Лиуварден)
    06.11.2022 Был в запасе Волендам (Волендам) 0:2 Фейеноорд (Роттердам)
    22.10.2022 Был в запасе Фейеноорд (Роттердам) 1:1 Фортуна (Ситтард)
    16.10.2022 Был в запасе АЗ Алкмаар (Алкмаар) 1:3 Фейеноорд (Роттердам)
    09.10.2022 Был в запасе Фейеноорд (Роттердам) 2:0 Твенте (Энсхеде)
    02.10.2022 Был в запасе НЕК (Неймеген) 1:1 Фейеноорд (Роттердам)
    18.09.2022 Был в запасе ПСВ (Эйндховен) 4:3 Фейеноорд (Роттердам)
    11.09.2022 85' -90' Фейеноорд (Роттердам) 3:0 Спарта (Роттердам)
    03.09.2022 46' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 3:4 Фейеноорд (Роттердам)
    27.08.2022 Был в запасе Фейеноорд (Роттердам) 4:0 Эммен (Эммен)
    21.08.2022 Был в запасе РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 0:1 Фейеноорд (Роттердам)
    13.08.2022 Был в запасе Фейеноорд (Роттердам) 0:0 Херенвен (Херенвен)
    07.08.2022 Был в запасе Витесс (Арнем) 2:5 Фейеноорд (Роттердам)
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