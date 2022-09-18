Мимейрхел Бенита - статистика
#43 | Защитник
|Имя
|Мимейрхел
|Фамилия
|Бенита
|Команда
|Фейеноорд
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 ноября 2003 (19 лет)
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Мимейрхел
|Фамилия
|Бенита
|Команда
|Фейеноорд
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 ноября 2003 (19 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.02.2023
|Был в запасе
|Херенвен
|1:2
|Фейеноорд
|Голландия. Эредивизие, 21 тур
|05.02.2023
|Был в запасе
|Фейеноорд
|2:2
|ПСВ
|Голландия. Эредивизие, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фейеноорд
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.02.2023
|Был в запасе
|Херенвен (Херенвен)
|1:2
|Фейеноорд (Роттердам)
|05.02.2023
|Был в запасе
|Фейеноорд (Роттердам)
|2:2
|ПСВ (Эйндховен)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Фейеноорд (Роттердам)
|5:1
|Экселсиор (Роттердам)
|10.11.2022
|Был в запасе
|Фейеноорд (Роттердам)
|1:0
|Камбур (Лиуварден)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Волендам (Волендам)
|0:2
|Фейеноорд (Роттердам)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Фейеноорд (Роттердам)
|1:1
|Фортуна (Ситтард)
|16.10.2022
|Был в запасе
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|1:3
|Фейеноорд (Роттердам)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Фейеноорд (Роттердам)
|2:0
|Твенте (Энсхеде)
|02.10.2022
|Был в запасе
|НЕК (Неймеген)
|1:1
|Фейеноорд (Роттердам)
|18.09.2022
|Был в запасе
|ПСВ (Эйндховен)
|4:3
|Фейеноорд (Роттердам)
|11.09.2022
|85' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|3:0
|Спарта (Роттердам)
|03.09.2022
|46' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|3:4
|Фейеноорд (Роттердам)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Фейеноорд (Роттердам)
|4:0
|Эммен (Эммен)
|21.08.2022
|Был в запасе
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|0:1
|Фейеноорд (Роттердам)
|13.08.2022
|Был в запасе
|Фейеноорд (Роттердам)
|0:0
|Херенвен (Херенвен)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Витесс (Арнем)
|2:5
|Фейеноорд (Роттердам)