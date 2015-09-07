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    Михаил Светозаров - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Михаил
    Отчество Евгеньевич
    Фамилия Светозаров
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 июля 1988 (34 года)
    Рост 173
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    СКА 15 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 83' -90' СКА (Ростов-на-Дону) 1:1 Машук-КМВ (Пятигорск)
    01.11.2015 1' -90' Терек-2 (Грозный) 2:1 СКА (Ростов-на-Дону)
    25.10.2015 1' -74' СКА (Ростов-на-Дону) 1:2 Афипс (Афипский)
    19.10.2015 1' -75' Краснодар-2 (Краснодар) 1:0 СКА (Ростов-на-Дону)
    60'
    11.10.2015 1' -71' СКА (Ростов-на-Дону) 0:0 Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
    04.10.2015 1' -67' Алания (Владикавказ) 0:3 СКА (Ростов-на-Дону)
    28.09.2015 64' -90' Ангушт (Назрань) 1:0 СКА (Ростов-на-Дону)
    21.09.2015 77' -90' СКА (Ростов-на-Дону) 1:0 Динамо (Ставрополь)
    14.09.2015 85' -90' МИТОС (Новочеркасск) 1:0 СКА (Ростов-на-Дону)
    07.09.2015 58' -90' СКА (Ростов-на-Дону) 1:3 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    18.08.2015 1' -9' Машук-КМВ (Пятигорск) 1:0 СКА (Ростов-на-Дону)
    12.08.2015 1' -69' СКА (Ростов-на-Дону) 2:1 Терек-2 (Грозный)
    04.08.2015 64' -90' Афипс (Афипский) 1:0 СКА (Ростов-на-Дону)
    28.07.2015 1' -55' СКА (Ростов-на-Дону) 0:3 Краснодар-2 (Краснодар)
    19.07.2015 1' -90' Астрахань (Астрахань) 0:2 СКА (Ростов-на-Дону)
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