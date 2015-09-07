|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|СКА
|15
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|83' -90'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|01.11.2015
|1' -90'
|Терек-2 (Грозный)
|2:1
|СКА (Ростов-на-Дону)
|25.10.2015
|1' -74'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|1:2
|Афипс (Афипский)
|19.10.2015
|1' -75'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|1:0
|СКА (Ростов-на-Дону)
|60'
|11.10.2015
|1' -71'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|04.10.2015
|1' -67'
|Алания (Владикавказ)
|0:3
|СКА (Ростов-на-Дону)
|28.09.2015
|64' -90'
|Ангушт (Назрань)
|1:0
|СКА (Ростов-на-Дону)
|21.09.2015
|77' -90'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Динамо (Ставрополь)
|14.09.2015
|85' -90'
|МИТОС (Новочеркасск)
|1:0
|СКА (Ростов-на-Дону)
|07.09.2015
|58' -90'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|1:3
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|18.08.2015
|1' -9'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:0
|СКА (Ростов-на-Дону)
|12.08.2015
|1' -69'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|2:1
|Терек-2 (Грозный)
|04.08.2015
|64' -90'
|Афипс (Афипский)
|1:0
|СКА (Ростов-на-Дону)
|28.07.2015
|1' -55'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|0:3
|Краснодар-2 (Краснодар)
|19.07.2015
|1' -90'
|Астрахань (Астрахань)
|0:2
|СКА (Ростов-на-Дону)