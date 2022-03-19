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    Джозеф Ома Ада - статистика

    #77 | Нападающий
    Имя Джозеф Ома
    Фамилия Ада
    Команда Олимп-Долгопрудный
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 июня 1999 (23 года)
    Рост 176
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Олимп-Долгопрудный 18 3 0 3 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2022 46' -90' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 2:4 Нефтехимик (Нижнекамск)
    90'
    15.05.2022 61' -90' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 0:2 Акрон (Тольятти)
    07.05.2022 75' -90' Оренбург (Оренбург) 2:2 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    23.04.2022 84' -90' Факел (Воронеж) 1:0 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    15.04.2022 Был в запасе Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 0:2 Балтика (Калининград)
    10.04.2022 Был в запасе Металлург Л (Липецк) 0:0 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    06.04.2022 Был в запасе Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 2:1 Волгарь (Астрахань)
    02.04.2022 78' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 3:3 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    26.03.2022 1' -65' Велес (Москва) 1:0 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    19.03.2022 1' -65' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 1:0 Текстильщик (Иваново)
    12.03.2022 Был в запасе Алания (Владикавказ) 2:0 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    06.03.2022 86' -90' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 1:4 Спартак-2 (Москва)
    27.11.2021 1' -90' Кубань (Краснодар) 0:2 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    21.11.2021 1' -90' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 0:0 Енисей (Красноярск)
    17.11.2021 1' -59' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 3:3 Торпедо (Москва)
    13.11.2021 1' -90' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 0:1 Краснодар-2 (Краснодар)
    31.10.2021 1' -88' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 2:2 Ротор (Волгоград)
    19' 73' 88'
    23.10.2021 1' -90' Акрон (Тольятти) 2:1 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    17.10.2021 1' -90' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 0:0 Оренбург (Оренбург)
    13.10.2021 1' -90' Томь (Томск) 1:1 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    09.10.2021 1' -90' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 2:0 Факел (Воронеж)
    74'
    03.10.2021 1' -67' Балтика (Калининград) 1:1 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    27'
    29.09.2021 1' -90' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 1:0 Металлург Л (Липецк)
    25.09.2021 1' -56' Волгарь (Астрахань) 0:1 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    19.09.2021 1' -71' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 1:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    15'
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