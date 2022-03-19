Джозеф Ома Ада - статистика
#77 | Нападающий
|Имя
|Джозеф Ома
|Фамилия
|Ада
|Команда
|Олимп-Долгопрудный
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 июня 1999 (23 года)
|Рост
|176
|Имя
|Джозеф Ома
|Фамилия
|Ада
|Команда
|Олимп-Долгопрудный
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 июня 1999 (23 года)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олимп-Долгопрудный
|18
|3
|0
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2022
|46' -90'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|2:4
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|90'
|15.05.2022
|61' -90'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|0:2
|Акрон (Тольятти)
|07.05.2022
|75' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|2:2
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|23.04.2022
|84' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:0
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|15.04.2022
|Был в запасе
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|0:2
|Балтика (Калининград)
|10.04.2022
|Был в запасе
|Металлург Л (Липецк)
|0:0
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|06.04.2022
|Был в запасе
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|2:1
|Волгарь (Астрахань)
|02.04.2022
|78' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|3:3
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|26.03.2022
|1' -65'
|Велес (Москва)
|1:0
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|19.03.2022
|1' -65'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|1:0
|Текстильщик (Иваново)
|12.03.2022
|Был в запасе
|Алания (Владикавказ)
|2:0
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|06.03.2022
|86' -90'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|1:4
|Спартак-2 (Москва)
|27.11.2021
|1' -90'
|Кубань (Краснодар)
|0:2
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|21.11.2021
|1' -90'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|0:0
|Енисей (Красноярск)
|17.11.2021
|1' -59'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|3:3
|Торпедо (Москва)
|13.11.2021
|1' -90'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|0:1
|Краснодар-2 (Краснодар)
|31.10.2021
|1' -88'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|2:2
|Ротор (Волгоград)
|19' 73' 88'
|23.10.2021
|1' -90'
|Акрон (Тольятти)
|2:1
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|17.10.2021
|1' -90'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|0:0
|Оренбург (Оренбург)
|13.10.2021
|1' -90'
|Томь (Томск)
|1:1
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|09.10.2021
|1' -90'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|2:0
|Факел (Воронеж)
|74'
|03.10.2021
|1' -67'
|Балтика (Калининград)
|1:1
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|27'
|29.09.2021
|1' -90'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|1:0
|Металлург Л (Липецк)
|25.09.2021
|1' -56'
|Волгарь (Астрахань)
|0:1
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|19.09.2021
|1' -71'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|1:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|15'