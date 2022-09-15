Доган Алемдар - статистика
#40 | Вратарь
|Имя
|Доган
|Фамилия
|Алемдар
|Команда
|Ренн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кайсери
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|29 октября 2002 (20 лет)
|Рост
|189
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Доган
|Фамилия
|Алемдар
|Команда
|Ренн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кайсери
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|29 октября 2002 (20 лет)
|Рост
|189
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Ренн
|0:1
|Марсель
|Франция. Лига 1, 26 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Нант
|0:1
|Ренн
|Франция. Лига 1, 25 тур
|23.02.2023
|Был в запасе
|Ренн
|
2:2
(4:5)п
|Шахтер
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|Был в запасе
|Ренн
|2:0
|Клермон
|Франция. Лига 1, 24 тур
|16.02.2023
|Был в запасе
|Шахтер
|2:1
|Ренн
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|12.02.2023
|Был в запасе
|Тулуза
|3:1
|Ренн
|Франция. Лига 1, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ренн
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2023
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|2:2
(4:5)п
|Шахтер (Донецк)
|16.02.2023
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|2:1
|Ренн (Ренн)
|03.11.2022
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|1:1
|АЕК (Ларнака)
|27.10.2022
|52' -90'
|Фенербахче (Стамбул)
|3:3
|Ренн (Ренн)
|06.10.2022
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|2:1
|Динамо (Киев)
|15.09.2022
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|2:2
|Фенербахче (Стамбул)
|08.09.2022
|Был в запасе
|АЕК (Ларнака)
|1:2
|Ренн (Ренн)