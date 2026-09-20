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Главная
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Бешикташ
Доган Алемдар
Статистика
€ 1,50 млн
Доган Алемдар - статистика
Бешикташ
29 октября 2002 (23), Кайсери
#80 | Вратарь
189 см
Турция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 6 тур
Амед
3 : 2
20.09.2026
Бешикташ
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Бешикташ
4 : 1
17.09.2026
Марсель
Был в запасе
Турция. Суперлига, 4 тур
Фенербахче
1 : 2
05.09.2026
Бешикташ
Был в запасе
Турция. Суперлига, 3 тур
Бешикташ
6 : 2
31.08.2026
Чорум
Был в запасе
Статистика по турнирам
Франция. Лига 2 2023/2024
Лига Европы 2022/2023
Лига наций 2022/2023
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Франция. Кубок 2022/2023
Франция. Лига 1 2022/2023
Лига конференций 2021/2022
Турция. Суперлига 2021/2022
Франция. Кубок 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ренн
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Ренн
2 : 2
23.02.2023
Шахтер
Был в запасе
Лига Европы, 1/16 финала
Шахтер
2 : 1
16.02.2023
Ренн
Был в запасе
Лига Европы, 6 тур
Ренн
1 : 1
03.11.2022
АЕК
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Фенербахче
3 : 3
27.10.2022
Ренн
52' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Ренн
2 : 1
06.10.2022
Динамо К
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Ренн
2 : 2
15.09.2022
Фенербахче
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
АЕК
1 : 2
08.09.2022
Ренн
Был в запасе
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