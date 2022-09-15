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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ренн - Фенербахче
Ренн - Фенербахче: обзор матча 15 сентября 2022
Ренн
15.09.2022, четверг, 22:00
Лига Европы, группа B, 2 тур
2 : 2
Завершен
Фенербахче
52'
М. Терье
54'
Л. Майер
60'
И. Кахведжи
90+2'
Э. Валенсия (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ренн - Фенербахче
Желтая карточка
А. Теате
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
Ж. Педро
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Э. Валенсия
Желтая карточка
Б. Бурижо
90'
+1
87'
Замена
Д. Росси
️️️️
М. Хакан Яндас
Красная карточка
Х. Траоре
83'
Замена
Ж. Доку
️️️️
Л. Угочукву
78'
Замена
Ф. Тайт
️️️️
Л. Майер
78'
Желтая карточка
Л. Майер
76'
Замена
М. Аблин
️️️️
М. Терье
74'
67'
Замена
Э. Мор
️️️️
Линкольн
66'
Замена
Ж. Педро
️️️️
Д. Кинг
66'
Замена
Э. Валенсия
️️️️
М. Батшуайи
Замена
А. Трюффер
️️️️
А. Гуири
64'
60'
ГОЛ! 2:1!
И. Кахведжи
Пас отдал
М. Хакан Яндас
57'
Замена
Э. Алиоски
️️️️
Л. Перес
ГОЛ! 2:0!
Л. Майер
Пас отдал
М. Терье
54'
ГОЛ! 1:0!
М. Терье
Пас отдал
Б. Мелинг
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
11
Мартен Терье
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
18
Линкольн
АП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
80
Доган Алемдар
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
35
Ноа Франсуа
ОП
14
Дезире Дуэ
АП
11
Жереми Доку
ЦФ
11
Маттис Аблин
ЦФ
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
9
Диего Росси
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
8
Миха Зайц
ЦП
19
Мигель Креспо
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
7
Эмре Мор
ПВ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Манданда
24
Мелинг
3
Теате
6
Родон
14
Траоре
18
Угочукву
14
Майер
27
Бурижо
11
Терье
7
Сулемана
9
Гуири
4-3-1-2
1
Баиндыр
26
Осайи-Самуэль
14
Перес
13
Энрике
41
Салаи
17
Кахведжи
8
Яндас
5
Юкшек
18
Линкольн
44
Батшуайи
7
Кинг
9
Гуири
3
Трюффер
3
Трюффер
9
Гуири
14
Майер
29
Тайт
29
Тайт
14
Майер
18
Угочукву
11
Доку
11
Доку
18
Угочукву
11
Терье
11
Аблин
11
Аблин
11
Терье
14
Перес
7
Алиоски
7
Алиоски
14
Перес
8
Яндас
9
Росси
9
Росси
8
Яндас
18
Линкольн
7
Мор
7
Мор
18
Линкольн
44
Батшуайи
13
Валенсия
13
Валенсия
44
Батшуайи
7
Кинг
9
Жоао Педро
9
Жоао Педро
7
Кинг
Остались в запасе
Ренн
Фенербахче
1
Ромэйн Салин
ВР
80
Доган Алемдар
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
35
Ноа Франсуа
ОП
14
Дезире Дуэ
АП
Главный тренер
Бруно Женезио
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
15
Виллиан Арао
ОП
8
Миха Зайц
ЦП
19
Мигель Креспо
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
1
Ромэйн Салин
ВР
80
Доган Алемдар
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
35
Ноа Франсуа
ОП
14
Дезире Дуэ
АП
Остались в запасе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
15
Виллиан Арао
ОП
8
Миха Зайц
ЦП
19
Мигель Креспо
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Ренн - Фенербахче
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Роазон Парк
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