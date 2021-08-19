Хавьер Анон - статистика
#86 | Полузащитник
|Имя
|Хавьер
|Фамилия
|Анон
|Команда
|Линкольн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Марбелья
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 августа 1986 (36 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Хавьер
|Фамилия
|Анон
|Команда
|Линкольн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Марбелья
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 августа 1986 (36 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Линкольн
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.12.2021
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|2:0
|Линкольн (Гибралтар)
|25.11.2021
|78' -90'
|Линкольн (Гибралтар)
|0:4
|Копенгаген (Копенгаген)
|04.11.2021
|Был в запасе
|Линкольн (Гибралтар)
|1:4
|Слован (Братислава)
|21.10.2021
|71' -90'
|Слован (Братислава)
|2:0
|Линкольн (Гибралтар)
|30.09.2021
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|3:1
|Линкольн (Гибралтар)
|16.09.2021
|1' -62'
|Линкольн (Гибралтар)
|0:2
|ПАОК (Салоники)
|26.08.2021
|86' -125'
|Линкольн (Гибралтар)
|3:1
|Рига (Рига)
|19.08.2021
|Был в запасе
|Рига (Рига)
|1:1
|Линкольн (Гибралтар)