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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Рига - Линкольн
Рига - Линкольн: обзор матча 19 августа 2021
Рига
19.08.2021, четверг, 20:00
Лига конференций, 4 раунд
1 : 1
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Линкольн
61'
Ю. Вакулко
72'
Ф. Карралеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Рига - Линкольн
72'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Карралеро
Замена
Н. Пишчевич
️️️️
Ю. Муритала
71'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Вакулко
61'
Желтая карточка
А. Черномордис
59'
Замена
Э. Бабаян
️️️️
М. Сойсало
59'
Замена
Ю. Вакулко
️️️️
Р. Ругинс
59'
55'
Замена
Г. Торилья
️️️️
Л. Кашаро
Желтая карточка
Р. Ругинс
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рига
25
Нгонда Музинга
ЛЗ
34
Антонис Черномордис
ЦЗ
9
Ритварс Ругинс
ЦП
12
Jean-Baptiste Leo
ЦФ
1
Иван Бркич
ЦФ
16
Armands Petersons
ЦФ
5
Camilo Saiz
ЦФ
29
Ivan Paurević
ЦФ
7
Felipe Brisola
ЦФ
20
Микаэль Сойсало
ЦФ
11
Юнуса Муритала
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Линкольн
24
Джек Сержант
ЦЗ
2
Скотт Вайзмэн
ПЗ
11
Лайам Уолкер
ЦП
9
Кике Гомес
ЦФ
1
Лоло Солер
ЦФ
6
Бернарду Лопеш
ЦФ
2
Хесус Тоскано
ЦФ
8
Мустафа Яхайя
ЦФ
8
Марко Роса
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
Рига
21
Роберт Озолс
ВР
11
Бесар Халими
ЦП
11
Юрий Вакулко
ЦП
15
Владиславс Федоровс
АП
36
Станислав Крапухин
ЦФ
98
Нилс Пуринс
ЦФ
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
23
Неделько Пишчевич
ЦФ
Линкольн
1
Кайл Голдвин
ВР
8
Киан Ронан
ЦП
22
Грэм Торилья
ЦП
88
Эммануэль Окран
ЦФ
20
Итан Бритто
ЦФ
20
Фернандо Карралеро
ЦФ
86
Хавьер Анон
ЦФ
22
Дилан Пикок
ЦФ
15
Brian Gómez
ЦФ
2-1-5
25
Музинга
34
Черномордис
9
Ругинс
29
11
Муритала
20
Сойсало
7
5
2-1-5
2
Вайзмэн
24
Сержант
11
Уолкер
6
Лопеш
7
Кашаро
8
Роса
8
Яхайя
2
Тоскано
9
Ругинс
11
Вакулко
11
Вакулко
9
Ругинс
20
Сойсало
11
Бабаян
11
Бабаян
20
Сойсало
11
Муритала
23
Пишчевич
23
Пишчевич
11
Муритала
7
Кашаро
22
Торилья
22
Торилья
7
Кашаро
Остались в запасе
Рига
Линкольн
21
Роберт Озолс
ВР
11
Бесар Халими
ЦП
15
Владиславс Федоровс
АП
36
Станислав Крапухин
ЦФ
98
Нилс Пуринс
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
1
Кайл Голдвин
ВР
8
Киан Ронан
ЦП
88
Эммануэль Окран
ЦФ
20
Итан Бритто
ЦФ
20
Фернандо Карралеро
ЦФ
86
Хавьер Анон
ЦФ
22
Дилан Пикок
ЦФ
15
Brian Gómez
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
Остались в запасе
21
Роберт Озолс
ВР
11
Бесар Халими
ЦП
15
Владиславс Федоровс
АП
36
Станислав Крапухин
ЦФ
98
Нилс Пуринс
ЦФ
Остались в запасе
1
Кайл Голдвин
ВР
8
Киан Ронан
ЦП
88
Эммануэль Окран
ЦФ
20
Итан Бритто
ЦФ
20
Фернандо Карралеро
ЦФ
86
Хавьер Анон
ЦФ
22
Дилан Пикок
ЦФ
15
Brian Gómez
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Майк МакИлви
Статистика матча Рига - Линкольн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Рига
Лига конференций, 4 тур
Кауно Жальгирис
- : -
26.11.2026
Рига
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Латвия. Высшая лига, 35 тур
Огре Юнайтед
0 : 0
01.11.2026
Рига
Латвия. Высшая лига, 34 тур
Гробиня
2 : 5
26.10.2026
Рига
Лига конференций, 2 тур
Пафос
1 : 1
22.10.2026
Рига
Латвия. Высшая лига, 33 тур
Рига
2 : 1
18.10.2026
Супер Нова
Линкольн
Лига конференций, 4 тур
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- : -
26.11.2026
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Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Лига конференций, 1 тур
Бранн
2 : 1
15.10.2026
Линкольн
Лига конференций, 4 раунд
Ларн
0 : 3
27.08.2026
Линкольн
Лига конференций, 4 раунд
Линкольн
0 : 2
20.08.2026
Ларн
Информация о матче
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