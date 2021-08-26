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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Линкольн - Рига
Линкольн - Рига: обзор матча 26 августа 2021
Линкольн
26.08.2021, четверг, 19:00
Лига конференций, 4 раунд
3 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Рига
32'
Л. Уолкер (П)
105+1'
Р. Чиполина
120+2'
К. Ронан
19'
Ю. Вакулко
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Линкольн - Рига
ГОЛ! 3:1!
К. Ронан
Пас отдал
А. Арайса
120'
+2
120'
Желтая карточка
Б. Халими
114'
Замена
Ю. Муритала
️️️️
У. Ната
Желтая карточка
А. Арайса
106'
106'
Замена
В. Федоровс
️️️️
A. Petersons
Желтая карточка
Р. Чиполина
105'
+1
ГОЛ! 2:1!
Р. Чиполина
Пас отдал
Л. Уолкер
105'
+1
Замена
Р. Чиполина
️️️️
Д. Сержант
97'
91'
Замена
К. Лукили
️️️️
М. Сойсало
Желтая карточка
К. Гомес
86'
Замена
Д. Чиполина
️️️️
Г. Торилья
86'
Замена
Х. Анон
️️️️
К. Гомес
86'
69'
Замена
Б. Халими
️️️️
F. Brisola
69'
Замена
Э. Бабаян
️️️️
Ю. Вакулко
65'
Желтая карточка
Н. Пишчевич
58'
Замена
J. Leo
️️️️
С. Крапухин
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Уолкер
32'
30'
Желтая карточка
A. Petersons
19'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Вакулко
Пас отдал
М. Сойсало
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Линкольн
24
Джек Сержант
ЦЗ
2
Скотт Вайзмэн
ПЗ
11
Лайам Уолкер
ЦП
22
Грэм Торилья
ЦП
9
Кике Гомес
ЦФ
1
Лоло Солер
ЦФ
20
Итан Бритто
ЦФ
20
Фернандо Карралеро
ЦФ
8
Марко Роса
ЦФ
2
Хесус Тоскано
ЦФ
6
Бернарду Лопеш
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
Рига
25
Нгонда Музинга
ЛЗ
11
Юрий Вакулко
ЦП
23
Неделько Пишчевич
ЦФ
5
Camilo Saiz
ЦФ
16
Armands Petersons
ЦФ
7
Felipe Brisola
ЦФ
29
Ivan Paurević
ЦФ
1
Иван Бркич
ЦФ
33
Уэсли Ната
ЦФ
36
Станислав Крапухин
ЦФ
20
Микаэль Сойсало
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Линкольн
1
Кайл Голдвин
ВР
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
14
Рой Чиполина
ЦЗ
8
Киан Ронан
ЦП
11
Алан Арайса
ЦП
15
Brian Gómez
ЦФ
88
Эммануэль Окран
ЦФ
22
Дилан Пикок
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
25
Франсиско Паулино
ЦФ
86
Хавьер Анон
ЦФ
Рига
21
Роберт Озолс
ВР
11
Бесар Халими
ЦП
15
Владиславс Федоровс
АП
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
20
Карим Лукили
ЦФ
11
Юнуса Муритала
ЦФ
12
Jean-Baptiste Leo
ЦФ
2-2-5
24
Сержант
2
Вайзмэн
11
Уолкер
22
Торилья
20
Карралеро
6
Лопеш
2
Тоскано
8
Роса
20
Бритто
1-1-5
25
Музинга
11
Вакулко
29
20
Сойсало
36
Крапухин
33
Ната
1
Бркич
22
Торилья
3
Чиполина
3
Чиполина
22
Торилья
24
Сержант
14
Чиполина
14
Чиполина
24
Сержант
9
Гомес
86
Анон
86
Анон
9
Гомес
7
11
Халими
11
Халими
7
16
15
Федоровс
15
Федоровс
16
11
Вакулко
11
Бабаян
11
Бабаян
11
Вакулко
20
Сойсало
20
Лукили
20
Лукили
20
Сойсало
33
Ната
11
Муритала
11
Муритала
33
Ната
36
Крапухин
12
12
36
Крапухин
Остались в запасе
Линкольн
Рига
1
Кайл Голдвин
ВР
8
Киан Ронан
ЦП
11
Алан Арайса
ЦП
15
Brian Gómez
ЦФ
88
Эммануэль Окран
ЦФ
22
Дилан Пикок
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
25
Франсиско Паулино
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
21
Роберт Озолс
ВР
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
1
Кайл Голдвин
ВР
8
Киан Ронан
ЦП
11
Алан Арайса
ЦП
15
Brian Gómez
ЦФ
88
Эммануэль Окран
ЦФ
22
Дилан Пикок
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
25
Франсиско Паулино
ЦФ
Остались в запасе
21
Роберт Озолс
ВР
Главный тренер
Майк МакИлви
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Линкольн - Рига
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Линкольн
Лига конференций, 4 тур
Эгнатия
- : -
26.11.2026
Линкольн
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Лига конференций, 1 тур
Бранн
2 : 1
15.10.2026
Линкольн
Лига конференций, 4 раунд
Ларн
0 : 3
27.08.2026
Линкольн
Лига конференций, 4 раунд
Линкольн
0 : 2
20.08.2026
Ларн
Рига
Лига конференций, 4 тур
Кауно Жальгирис
- : -
26.11.2026
Рига
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Латвия. Высшая лига, 35 тур
Огре Юнайтед
0 : 0
01.11.2026
Рига
Латвия. Высшая лига, 34 тур
Гробиня
2 : 5
26.10.2026
Рига
Лига конференций, 2 тур
Пафос
1 : 1
22.10.2026
Рига
Латвия. Высшая лига, 33 тур
Рига
2 : 1
18.10.2026
Супер Нова
Информация о матче
Стадион:
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