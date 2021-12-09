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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
ПАОК - Линкольн
ПАОК - Линкольн: обзор матча 09 декабря 2021
ПАОК
09.12.2021, четверг, 23:00
Лига конференций, группа F, 6 тур
2 : 0
Завершен
Линкольн
17'
А. Живкович
55'
Ш. Шваб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - Линкольн
Желтая карточка
Э. Лирацис
84'
Желтая карточка
Д. Бисесвар
83'
80'
Желтая карточка
Б. Лопеш
Замена
Т. Циггарас
️️️️
Ш. Шваб
74'
72'
Замена
Ф. Карралеро
️️️️
К. Ронан
Замена
Ч. Акпом
️️️️
К. Свидерски
67'
Замена
Д. Бисесвар
️️️️
Д. Аугусто
67'
Замена
Э. Лирацис
️️️️
Л. Тэйлор
61'
Желтая карточка
Ш. Шваб
57'
ГОЛ! 2:0!
Ш. Шваб
Пас отдал
А. Живкович
55'
ГОЛ! 1:0!
А. Живкович
Пас отдал
Сидклей
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
8
Дуглас Аугусто
ЦЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
3
Лукас Тэйлор
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
28
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Линкольн
24
Дэйл Коулинг
ВР
2
Хесус Тоскано
ЛЗ
24
Джек Сержант
ЦЗ
20
Итан Бритто
ЦЗ
14
Рой Чиполина
ЦЗ
6
Бернарду Лопеш
ЦЗ
8
Мустафа Яхайя
ОП
8
Киан Ронан
ЦП
86
Хавьер Анон
ЦП
11
Лайам Уолкер
ЦП
9
Кике Гомес
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
1
Христос Талихманидис
ВР
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
45
Яннис Константелиас
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Линкольн
1
Кайл Голдвин
ВР
25
Франсиско Паулино
ВР
2
Скотт Вайзмэн
ПЗ
11
Алан Арайса
ЛВ
8
Марко Роса
ЦП
88
Эммануэль Окран
ПВ
20
Фернандо Карралеро
ПВ
4-5-1
1
Пасхалакис
17
Сидклей
4
Михай
8
Аугусто
15
Креспо
3
Тэйлор
99
Мург
22
Шваб
27
Куртич
14
Живкович
28
Свидерски
3-3-3-1
24
Коулинг
20
Бритто
14
Чиполина
6
Лопеш
24
Сержант
8
Яхайя
2
Тоскано
8
Ронан
86
Анон
11
Уолкер
9
Гомес
3
Тэйлор
2
Лирацис
2
Лирацис
3
Тэйлор
22
Шваб
5
Циггарас
5
Циггарас
22
Шваб
8
Аугусто
21
Бисесвар
21
Бисесвар
8
Аугусто
28
Свидерски
29
Акпом
29
Акпом
28
Свидерски
8
Ронан
20
Карралеро
20
Карралеро
8
Ронан
Остались в запасе
ПАОК
Линкольн
12
Живко Живкович
ВР
1
Христос Талихманидис
ВР
15
Фернандо Варела
ЦЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
45
Яннис Константелиас
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
1
Кайл Голдвин
ВР
25
Франсиско Паулино
ВР
2
Скотт Вайзмэн
ПЗ
8
Марко Роса
ЦП
11
Алан Арайса
ЛВ
88
Эммануэль Окран
ПВ
Главный тренер
Майк МакИлви
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
1
Христос Талихманидис
ВР
15
Фернандо Варела
ЦЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
45
Яннис Константелиас
ЦФ
Остались в запасе
1
Кайл Голдвин
ВР
25
Франсиско Паулино
ВР
2
Скотт Вайзмэн
ПЗ
8
Марко Роса
ЦП
11
Алан Арайса
ЛВ
88
Эммануэль Окран
ПВ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Майк МакИлви
Статистика матча ПАОК - Линкольн
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Линкольн
Лига конференций, 4 тур
Эгнатия
- : -
26.11.2026
Линкольн
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Лига конференций, 1 тур
Бранн
2 : 1
15.10.2026
Линкольн
Лига конференций, 4 раунд
Ларн
0 : 3
27.08.2026
Линкольн
Лига конференций, 4 раунд
Линкольн
0 : 2
20.08.2026
Ларн
Информация о матче
Главный судья:
Рохит Сагги
Стадион:
Тумба
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