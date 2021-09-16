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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Линкольн - ПАОК
Линкольн - ПАОК: обзор матча 16 сентября 2021
Линкольн
16.09.2021, четверг, 19:45
Лига конференций, группа F, 1 тур
0 : 2
Завершен
ПАОК
45+2'
Ч. Акпом
56'
А. Митрица
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Линкольн - ПАОК
82'
Замена
Виейринья
️️️️
Т. Мург
82'
Замена
Г. Куциас
️️️️
Ч. Акпом
Замена
Д. Сержант
️️️️
Ф. Карралеро
80'
73'
Замена
К. Свидерски
️️️️
Д. Бисесвар
Замена
Д. Чиполина
️️️️
Г. Торилья
67'
Замена
К. Ронан
️️️️
Х. Анон
62'
Желтая карточка
Л. Солер
57'
56'
ГОЛ! 0:2!
А. Митрица
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
Ч. Акпом
Пас отдал
Л. Тэйлор
45'
Желтая карточка
Я. Михайлидис
44'
Замена
Я. Михайлидис
️️️️
Х. Анхель Креспо
Желтая карточка
Г. Торилья
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Линкольн
14
Рой Чиполина
ЦЗ
2
Скотт Вайзмэн
ПЗ
22
Грэм Торилья
ЦП
11
Алан Арайса
ЦП
1
Лоло Солер
ЦФ
6
Бернарду Лопеш
ЦФ
2
Хесус Тоскано
ЦФ
8
Марко Роса
ЦФ
86
Хавьер Анон
ЦФ
9
Кике Гомес
ЦФ
20
Фернандо Карралеро
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Линкольн
1
Кайл Голдвин
ВР
24
Дэйл Коулинг
ВР
20
Итан Бритто
ЦЗ
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
24
Джек Сержант
ЦЗ
8
Киан Ронан
ЦП
11
Лайам Уолкер
ЦП
88
Эммануэль Окран
ЦФ
25
Франсиско Паулино
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
22
Дилан Пикок
ЦФ
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
15
Фернандо Варела
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
20
Виейринья
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
45
Яннис Константелиас
ЦФ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
2-2-5
14
Чиполина
2
Вайзмэн
22
Торилья
11
Арайса
8
Роса
20
Карралеро
9
Гомес
86
Анон
2
Тоскано
4-4-2
1
Пасхалакис
3
Тэйлор
4
Михай
15
Креспо
17
Сидклей
13
Эсити
99
Мург
28
Митрица
27
Куртич
29
Акпом
21
Бисесвар
22
Торилья
3
Чиполина
3
Чиполина
22
Торилья
20
Карралеро
24
Сержант
24
Сержант
20
Карралеро
86
Анон
8
Ронан
8
Ронан
86
Анон
15
Креспо
5
Михайлидис
5
Михайлидис
15
Креспо
99
Мург
20
Виейринья
20
Виейринья
99
Мург
29
Акпом
70
Куциас
70
Куциас
29
Акпом
21
Бисесвар
28
Свидерски
28
Свидерски
21
Бисесвар
Остались в запасе
Линкольн
ПАОК
1
Кайл Голдвин
ВР
24
Дэйл Коулинг
ВР
20
Итан Бритто
ЦЗ
11
Лайам Уолкер
ЦП
88
Эммануэль Окран
ЦФ
25
Франсиско Паулино
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
22
Дилан Пикок
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
12
Живко Живкович
ВР
15
Фернандо Варела
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
45
Яннис Константелиас
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
1
Кайл Голдвин
ВР
24
Дэйл Коулинг
ВР
20
Итан Бритто
ЦЗ
11
Лайам Уолкер
ЦП
88
Эммануэль Окран
ЦФ
25
Франсиско Паулино
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
22
Дилан Пикок
ЦФ
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
15
Фернандо Варела
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
45
Яннис Константелиас
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Линкольн - ПАОК
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Линкольн
Лига конференций, 4 тур
Эгнатия
- : -
26.11.2026
Линкольн
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Лига конференций, 1 тур
Бранн
2 : 1
15.10.2026
Линкольн
Лига конференций, 4 раунд
Ларн
0 : 3
27.08.2026
Линкольн
Лига конференций, 4 раунд
Линкольн
0 : 2
20.08.2026
Ларн
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
Стадион:
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