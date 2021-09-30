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Лига конференций 2026/2027
Копенгаген - Линкольн
Копенгаген - Линкольн: обзор матча 30 сентября 2021
Копенгаген
30.09.2021, четверг, 22:00
Лига конференций, группа F, 2 тур
3 : 1
Завершен
Линкольн
4'
К. Дикс
45+2'
Й. Винд (П)
52'
Й. Стаге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - Линкольн
Замена
Х. Арнар Харальдссон
️️️️
П. Бьель
80'
Замена
Р. Габриэльсен
️️️️
Д. Хочолава
80'
78'
Замена
К. Ронан
️️️️
А. Арайса
73'
Замена
Л. Кашаро
️️️️
К. Гомес
Замена
Л. Сингх
️️️️
В. Бевинг
68'
Замена
П. Анкерсен
️️️️
К. Дикс
67'
Желтая карточка
К. Дикс
64'
62'
Замена
Ф. Карралеро
️️️️
Л. Уолкер
Замена
И. Йоуханнессон
️️️️
Л. Лерагер
60'
ГОЛ! 3:0!
Й. Стаге
52'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Й. Винд
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
К. Дикс
Пас отдал
Й. Стаге
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
4
Кевин Дикс
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
6
Йенс Стаге
ЦП
6
Зека
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Линкольн
20
Итан Бритто
ЦЗ
14
Рой Чиполина
ЦЗ
2
Скотт Вайзмэн
ПЗ
11
Лайам Уолкер
ЦП
11
Алан Арайса
ЦП
2
Хесус Тоскано
ЦФ
8
Мустафа Яхайя
ЦФ
8
Марко Роса
ЦФ
9
Кике Гомес
ЦФ
1
Лоло Солер
ЦФ
6
Бернарду Лопеш
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
31
Йохан Гуаданьо
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
11
Лютер Сингх
ЛВ
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦФ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Линкольн
1
Кайл Голдвин
ВР
24
Дэйл Коулинг
ВР
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
24
Джек Сержант
ЦЗ
8
Киан Ронан
ЦП
22
Грэм Торилья
ЦП
25
Франсиско Паулино
ЦФ
22
Дилан Пикок
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
86
Хавьер Анон
ЦФ
20
Фернандо Карралеро
ЦФ
88
Эммануэль Окран
ЦФ
4-3-2-1
25
Грабара
34
Кристиансен
5
Хочолава
20
Бойлесен
4
Дикс
6
Стаге
6
Зека
21
Лерагер
11
Бевинг
16
Бьель
19
Винд
3-2-5
2
Вайзмэн
14
Чиполина
20
Бритто
11
Уолкер
11
Арайса
8
Яхайя
6
Лопеш
1
Солер
9
Гомес
8
Роса
11
Бевинг
11
Сингх
11
Сингх
11
Бевинг
4
Дикс
2
Анкерсен
2
Анкерсен
4
Дикс
5
Хочолава
28
Габриэльсен
28
Габриэльсен
5
Хочолава
21
Лерагер
8
Йоуханнессон
8
Йоуханнессон
21
Лерагер
16
Бьель
10
Харальдссон
10
Харальдссон
16
Бьель
11
Арайса
8
Ронан
8
Ронан
11
Арайса
9
Гомес
7
Кашаро
7
Кашаро
9
Гомес
11
Уолкер
20
Карралеро
20
Карралеро
11
Уолкер
Остались в запасе
Копенгаген
Линкольн
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
31
Йохан Гуаданьо
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
1
Кайл Голдвин
ВР
24
Дэйл Коулинг
ВР
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
24
Джек Сержант
ЦЗ
22
Грэм Торилья
ЦП
25
Франсиско Паулино
ЦФ
22
Дилан Пикок
ЦФ
86
Хавьер Анон
ЦФ
88
Эммануэль Окран
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
31
Йохан Гуаданьо
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Остались в запасе
1
Кайл Голдвин
ВР
24
Дэйл Коулинг
ВР
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
24
Джек Сержант
ЦЗ
22
Грэм Торилья
ЦП
25
Франсиско Паулино
ЦФ
22
Дилан Пикок
ЦФ
86
Хавьер Анон
ЦФ
88
Эммануэль Окран
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Майк МакИлви
Статистика матча Копенгаген - Линкольн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Линкольн
Лига конференций, 4 тур
Эгнатия
- : -
26.11.2026
Линкольн
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Лига конференций, 1 тур
Бранн
2 : 1
15.10.2026
Линкольн
Лига конференций, 4 раунд
Ларн
0 : 3
27.08.2026
Линкольн
Лига конференций, 4 раунд
Линкольн
0 : 2
20.08.2026
Ларн
Информация о матче
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