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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Линкольн - Копенгаген
Линкольн - Копенгаген: обзор матча 25 ноября 2021
Линкольн
25.11.2021, четверг, 20:45
Лига конференций, группа F, 5 тур
0 : 4
Завершен
Копенгаген
5'
И. Йоуханнессон
7'
Л. Лерагер
63'
В. Бевинг
73'
Р. Хойлунд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Линкольн - Копенгаген
Замена
Х. Анон
️️️️
Л. Уолкер
78'
77'
Замена
М. Оиконому
️️️️
Н. Бойлесен
73'
ГОЛ! 0:4!
Р. Хойлунд
Пас отдал
И. Йоуханнессон
63'
ГОЛ! 0:3!
В. Бевинг
Пас отдал
И. Йоуханнессон
63'
Замена
Р. Хойлунд
️️️️
Л. Лерагер
63'
Замена
Э. Йелерт
️️️️
П. Анкерсен
Желтая карточка
Г. Торилья
44'
Замена
К. Ронан
️️️️
Ф. Карралеро
42'
7'
ГОЛ! 0:2!
Л. Лерагер
Пас отдал
П. Бьель
5'
ГОЛ! 0:1!
И. Йоуханнессон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Линкольн
24
Дэйл Коулинг
ВР
20
Итан Бритто
ЦЗ
14
Рой Чиполина
ЦЗ
2
Скотт Вайзмэн
ПЗ
22
Грэм Торилья
ЦП
11
Лайам Уолкер
ЦП
6
Бернарду Лопеш
ЦФ
2
Хесус Тоскано
ЦФ
8
Марко Роса
ЦФ
9
Кике Гомес
ЦФ
20
Фернандо Карралеро
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
6
Йенс Стаге
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Линкольн
1
Кайл Голдвин
ВР
24
Джек Сержант
ЦЗ
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
8
Киан Ронан
ЦП
11
Алан Арайса
ЦП
88
Эммануэль Окран
ЦФ
1
Лоло Солер
ЦФ
25
Франсиско Паулино
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
8
Мустафа Яхайя
ЦФ
22
Дилан Пикок
ЦФ
86
Хавьер Анон
ЦФ
Копенгаген
31
Йохан Гуаданьо
ВР
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
20
Даниэль Харбо
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
3-2-5
24
Коулинг
20
Бритто
14
Чиполина
2
Вайзмэн
22
Торилья
11
Уолкер
2
Тоскано
20
Карралеро
9
Гомес
8
Роса
6
Лопеш
4-3-2-1
25
Грабара
2
Анкерсен
5
Хочолава
20
Бойлесен
34
Кристиансен
6
Стаге
21
Лерагер
8
Йоуханнессон
16
Бьель
11
Бевинг
10
Харальдссон
20
Карралеро
8
Ронан
8
Ронан
20
Карралеро
11
Уолкер
86
Анон
86
Анон
11
Уолкер
20
Бойлесен
6
Оиконому
6
Оиконому
20
Бойлесен
2
Анкерсен
12
Йелерт
12
Йелерт
2
Анкерсен
21
Лерагер
19
Хойлунд
19
Хойлунд
21
Лерагер
Остались в запасе
Линкольн
Копенгаген
1
Кайл Голдвин
ВР
24
Джек Сержант
ЦЗ
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
11
Алан Арайса
ЦП
88
Эммануэль Окран
ЦФ
1
Лоло Солер
ЦФ
25
Франсиско Паулино
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
8
Мустафа Яхайя
ЦФ
22
Дилан Пикок
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
19
Йонас Винд
ЦФ
31
Йохан Гуаданьо
ВР
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
20
Даниэль Харбо
ЦП
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
1
Кайл Голдвин
ВР
24
Джек Сержант
ЦЗ
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
11
Алан Арайса
ЦП
88
Эммануэль Окран
ЦФ
1
Лоло Солер
ЦФ
25
Франсиско Паулино
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
8
Мустафа Яхайя
ЦФ
22
Дилан Пикок
ЦФ
Остались в запасе
19
Йонас Винд
ЦФ
31
Йохан Гуаданьо
ВР
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
20
Даниэль Харбо
ЦП
Главный тренер
Майк МакИлви
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Линкольн - Копенгаген
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Линкольн
Лига конференций, 4 тур
Эгнатия
- : -
26.11.2026
Линкольн
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Лига конференций, 1 тур
Бранн
2 : 1
15.10.2026
Линкольн
Лига конференций, 4 раунд
Ларн
0 : 3
27.08.2026
Линкольн
Лига конференций, 4 раунд
Линкольн
0 : 2
20.08.2026
Ларн
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Информация о матче
Стадион:
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