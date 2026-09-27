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МЛС 2026
Команды
Остин
Damian Las
Статистика
Damian Las - статистика
Остин
#12 | Вратарь
Статистика
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Остин
3 : 3
27.09.2026
Сан-Диего
1' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Даллас
0 : 0
20.09.2026
Остин
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 2
14.09.2026
Остин
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Остин
1 : 1
10.09.2026
Колорадо
Был в запасе
США. МЛС, 24 тур
Остин
1 : 1
06.09.2026
Сан-Хосе
Был в запасе
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Остин
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Остин
3 : 3
27.09.2026
Сан-Диего
1' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Даллас
0 : 0
20.09.2026
Остин
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 2
14.09.2026
Остин
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Остин
1 : 1
10.09.2026
Колорадо
Был в запасе
США. МЛС, 24 тур
Остин
1 : 1
06.09.2026
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 23 тур
Портленд
1 : 2
30.08.2026
Остин
Был в запасе
США. МЛС, 21 тур
Сиэтл
1 : 2
20.08.2026
Остин
1' - 90'
США. МЛС, 20 тур
Остин
1 : 2
17.08.2026
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 19 тур
Колорадо
1 : 0
02.08.2026
Остин
Был в запасе
США. МЛС, 18 тур
Динамо Хьюстон
3 : 0
26.07.2026
Остин
Был в запасе
США. МЛС, 17 тур
Остин
3 : 1
23.07.2026
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 15 тур
Сент-Луис
3 : 0
23.05.2026
Остин
Был в запасе
США. МЛС, 14 тур
Остин
1 : 2
17.05.2026
Канзаc Сити
Был в запасе
США. МЛС, 13 тур
Сан-Диего
5 : 0
14.05.2026
Остин
Был в запасе
США. МЛС, 12 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 2
11.05.2026
Остин
Был в запасе
США. МЛС, 11 тур
Остин
2 : 0
04.05.2026
Сент-Луис
Был в запасе
США. МЛС, 10 тур
Остин
2 : 0
26.04.2026
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 9 тур
Сан-Хосе
5 : 1
23.04.2026
Остин
Был в запасе
США. МЛС, 8 тур
Торонто
3 : 3
18.04.2026
Остин
Был в запасе
США. МЛС, 7 тур
Остин
1 : 2
11.04.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 6 тур
Интер Майами
2 : 2
05.04.2026
Остин
Был в запасе
США. МЛС, 5 тур
Остин
0 : 0
22.03.2026
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 4 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
15.03.2026
Остин
Был в запасе
США. МЛС, 3 тур
Шарлотт
3 : 1
08.03.2026
Остин
Был в запасе
США. МЛС, 2 тур
Остин
1 : 0
01.03.2026
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 1 тур
Остин
2 : 2
22.02.2026
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
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