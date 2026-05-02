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Нидерланды. Эредивизие
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Алмере Сити
Энцо Корнелиссе
Статистика
€ 275 тыс
Энцо Корнелиссе - статистика
Алмере Сити
29 июня 2002 (24), Арнем
#6 | Защитник
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И
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Алмере Сити
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1
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Алмере Сити
3 : 0
02.05.2026
Ден Босх
64' - 90'
78'
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Ден Босх
2 : 3
29.04.2026
Алмере Сити
79' - 90'
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