Владимир Рыховский - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Рыховский
|Команда
|Строгино
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 марта 1991 (32 года)
|Рост
|185
|Вес
|78
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Рыховский
|Команда
|Строгино
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 марта 1991 (32 года)
|Рост
|185
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Строгино
|16
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|1' -90'
|Строгино (Москва)
|4:1
|Текстильщик (Иваново)
|01.11.2015
|1' -90'
|Строгино (Москва)
|1:1
|Домодедово (Москва)
|90'
|26.10.2015
|1' -90'
|Строгино (Москва)
|4:0
|Волга (Тверь)
|21.10.2015
|1' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|2:3
|Строгино (Москва)
|17.10.2015
|1' -90'
|Строгино (Москва)
|1:2
|Москва (Москва)
|11.10.2015
|1' -90'
|Карелия (Петрозаводск)
|0:3
|Строгино (Москва)
|25' 73'
|05.10.2015
|1' -90'
|Строгино (Москва)
|0:1
|Псков-747 (Псков)
|28.09.2015
|1' -90'
|ЦРФСО (Смоленск)
|0:0
|Строгино (Москва)
|21.09.2015
|1' -90'
|Строгино (Москва)
|2:0
|Коломна (Коломна)
|15.09.2015
|1' -90'
|Спартак К (Кострома)
|2:1
|Строгино (Москва)
|08.09.2015
|1' -90'
|Строгино (Москва)
|0:0
|Торпедо Вл (Владимир)
|01.09.2015
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:2
|Строгино (Москва)
|23.08.2015
|1' -90'
|Химки (Химки)
|2:1
|Строгино (Москва)
|18.08.2015
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|0:0
|Строгино (Москва)
|12.08.2015
|1' -90'
|Домодедово (Москва)
|1:1
|Строгино (Москва)
|04.08.2015
|33' -90'
|Волга (Тверь)
|2:1
|Строгино (Москва)