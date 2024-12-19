Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Марек Матейовски
Статистика
Марек Матейовски - статистика
Завершил карьеру
20 декабря 1981 (44)
#8 | Полузащитник
178 см | 70 кг
Чехия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига конференций 2024/2025
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Чехия. Фортуна Лига 2023/2024
Чехия. Фортуна Лига 2022/2023
Лига Европы 2019/2020
Чехия. Синот Лига 2019/2020
Лига Европы 2017/2018
Лига Европы 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Чехия. Синот Лига 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Лига Европы 2012/2013
Товарищеские матчи 2012
Лига Европы 2010/2011
Товарищеские матчи 2008
Чемпионат Европы 2008
Англия. Премьер-лига 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Млада Болеслав
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 6 тур
Мольде
4 : 3
19.12.2024
Млада Болеслав
Был в запасе
Лига конференций, 5 тур
Млада Болеслав
1 : 0
12.12.2024
Ягеллония
90' - 90'
Лига конференций, 4 тур
Млада Болеслав
2 : 1
28.11.2024
Бетис
Был в запасе
Лига конференций, 3 тур
Витория Гимараеш
2 : 1
07.11.2024
Млада Болеслав
Был в запасе
Лига конференций, 2 тур
Млада Болеслав
0 : 1
24.10.2024
Лугано
Был в запасе
Лига конференций, 1 тур
Ноа
2 : 0
03.10.2024
Млада Болеслав
89' - 90'
Лига конференций, 4 раунд
Пакш
0 : 3
29.08.2024
Млада Болеслав
90' - 90'
Лига конференций, 4 раунд
Млада Болеслав
2 : 2
22.08.2024
Пакш
1' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Хапоэль БШ
2 : 4
15.08.2024
Млада Болеслав
90' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Млада Болеслав
1 : 1
08.08.2024
Хапоэль БШ
Был в запасе
Главные новости
Новое решение УЕФА по России, трофей Месси, «Краснодар» опять потерял очки и другие новости
02:00
Худшие трансферы «Челси» при Боули
01:47
Мостовой подсказал «Локомотиву», как выйти из кризиса
01:38
1
Статистика Захаряна в проигранном матче Лиги Европы
01:25
1
Фото
Девушка Винисиуса намекнула на скорую свадьбу – он взял ее с тремя детьми
01:00
Пономарев вынес вердикт Максименко
00:46
«Рубин» подпишет экс-нападающего «Интера»
00:30
Россия впервые с 2022 года выступит с гимном и флагом на турнире ФИФА
Вчера, 23:47
2
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо Мх»
Вчера, 23:35
3
Видео
Мелехин из «Ростова» указал на судейскую ошибку в пользу «Динамо»
Вчера, 23:16
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+