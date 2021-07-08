Аниекпено Удо - статистика
#13 | Нападающий
|Имя
|Аниекпено
|Фамилия
|Удо
|Команда
|КуПС
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Аниекпено
|Фамилия
|Удо
|Команда
|КуПС
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|КуПС
|7
|4
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.08.2021
|1' -46'
|Унион (Берлин)
|0:0
|КуПС (Купио)
|19.08.2021
|46' -89'
|КуПС (Купио)
|0:4
|Унион (Берлин)
|12.08.2021
|1' -86'
|Астана (Астана)
|3:4
|КуПС (Купио)
|05.08.2021
|1' -60'
|КуПС (Купио)
|1:1
|Астана (Астана)
|54'
|29.07.2021
|1' -120'
|Ворскла (Полтава)
|2:3
|КуПС (Купио)
|111' 49' 120'
|22.07.2021
|1' -90'
|КуПС (Купио)
|2:2
|Ворскла (Полтава)
|6'
|15.07.2021
|1' -59'
|КуПС (Купио)
|5:0
|Ноа (Ереван)
|36'
|08.07.2021
|75' -89'
|Ноа (Ереван)
|1:0
|КуПС (Купио)