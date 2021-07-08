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    Аниекпено Удо - статистика

    #13 | Нападающий
    Имя Аниекпено
    Фамилия Удо
    Команда КуПС
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 ноября 1996 (26 лет)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    КуПС 7 4 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.08.2021 1' -46' Унион (Берлин) 0:0 КуПС (Купио)
    19.08.2021 46' -89' КуПС (Купио) 0:4 Унион (Берлин)
    12.08.2021 1' -86' Астана (Астана) 3:4 КуПС (Купио)
    05.08.2021 1' -60' КуПС (Купио) 1:1 Астана (Астана)
    54'
    29.07.2021 1' -120' Ворскла (Полтава) 2:3 КуПС (Купио)
    111' 49' 120'
    22.07.2021 1' -90' КуПС (Купио) 2:2 Ворскла (Полтава)
    6'
    15.07.2021 1' -59' КуПС (Купио) 5:0 Ноа (Ереван)
    36'
    08.07.2021 75' -89' Ноа (Ереван) 1:0 КуПС (Купио)
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