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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Унион - КуПС
Унион - КуПС: обзор матча 26 августа 2021
Унион
26.08.2021, четверг, 21:15
Лига конференций, 4 раунд
0 : 0
Первый матч – 4 : 0
Завершен
КуПС
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Унион - КуПС
Замена
Л. Дель
️️️️
Т. Пухач
84'
82'
Замена
A. Vidjeskog
️️️️
У. Ниссила
79'
Желтая карточка
H. Toivomäki
Замена
М. Ингвартсен
️️️️
Г. Харагучи
71'
Замена
Ю. Рюэрсон
️️️️
К. Триммель
71'
66'
Желтая карточка
Ранжел
65'
Замена
J. Sebban
️️️️
Я. Икаунекс
Замена
К. Беренс
️️️️
Ш. Бекер
59'
Замена
А. Фогльзаммер
️️️️
Т. Авонийи
59'
46'
Замена
С. Хаарала
️️️️
Т. Вяйринен
46'
Замена
Ранжел
️️️️
А. Удо
46'
Замена
H. Toivomäki
️️️️
F. Aspegren
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
16
Андреас Люте
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
78
Генки Харагучи
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
КуПС
10
Янис Икаунекс
ЦП
1
Йоханнес Крайдль
ЦФ
7
Тим Вяйринен
ЦФ
13
Аниекпено Удо
ЦФ
14
Anton Popovitch
ЦФ
19
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦФ
27
Даниэль Каррильо
ЦФ
33
Taneli Hämäläinen
ЦФ
33
Диогу Томаш
ЦФ
42
F. Aspegren
ЦФ
16
Урхо Ниссила
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Унион
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
1
Фредерик Реннов
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
21
Левин Озтюнали
ПП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
9
Кевин Беренс
ЦФ
29
Лауренц Дель
ЦФ
КуПС
31
Miika Töyräs
ВР
4
Пауло Рикардо
ЦЗ
26
Axel Vidjeskog
ЦП
29
Сантери Хаарала
ЦФ
19
Iiro Järvinen
ЦФ
99
Ранжел
ЦФ
17
Arttu Heinonen
ЦФ
16
Томми Йюрю
ЦФ
10
Jordan Sebban
ЦФ
22
Henri Toivomäki
ЦФ
4
Macdonald Ngwa Niba
ЦФ
12
Sami Rissanen
ЦФ
3-3-1-1-2
16
Люте
5
Фридрих
32
Баумгартль
31
Кнохе
27
Пухач
8
Хедира
28
Триммель
78
Харагучи
23
Бекер
14
Авонийи
36
Тойхерт
1-5
10
Икаунекс
27
Каррильо
16
Ниссила
42
33
Томаш
33
78
Харагучи
7
Ингвартсен
7
Ингвартсен
78
Харагучи
28
Триммель
26
Рюэрсон
26
Рюэрсон
28
Триммель
14
Авонийи
9
Фогльзаммер
9
Фогльзаммер
14
Авонийи
23
Бекер
9
Беренс
9
Беренс
23
Бекер
27
Пухач
29
Дель
29
Дель
27
Пухач
16
Ниссила
26
26
16
Ниссила
7
Вяйринен
29
Хаарала
29
Хаарала
7
Вяйринен
13
Удо
99
Ранжел
99
Ранжел
13
Удо
10
Икаунекс
10
10
10
Икаунекс
42
22
22
42
Остались в запасе
Унион
КуПС
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
1
Фредерик Реннов
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
21
Левин Озтюнали
ПП
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
31
Miika Töyräs
ВР
4
Пауло Рикардо
ЦЗ
19
Iiro Järvinen
ЦФ
17
Arttu Heinonen
ЦФ
16
Томми Йюрю
ЦФ
4
Macdonald Ngwa Niba
ЦФ
12
Sami Rissanen
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Остались в запасе
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
1
Фредерик Реннов
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
21
Левин Озтюнали
ПП
10
Макс Крузе
ЦФ
Остались в запасе
31
Miika Töyräs
ВР
4
Пауло Рикардо
ЦЗ
19
Iiro Järvinen
ЦФ
17
Arttu Heinonen
ЦФ
16
Томми Йюрю
ЦФ
4
Macdonald Ngwa Niba
ЦФ
12
Sami Rissanen
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Статистика матча Унион - КуПС
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
КуПС
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
КуПС
0 : 2
08.11.2026
Интер
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Оулу
2 : 0
01.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
КуПС
1 : 1
29.10.2026
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Информация о матче
Стадион:
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