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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
КуПС - Унион
КуПС - Унион: обзор матча 19 августа 2021
КуПС
19.08.2021, четверг, 19:00
Лига конференций, 4 раунд
0 : 4
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Унион
7'
Т. Авонийи
29'
М. Крузе
31'
Т. Авонийи
90+2'
А. Фогльзаммер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол КуПС - Унион
90'
+2
ГОЛ! 0:4!
А. Фогльзаммер
Пас отдал
С. Тойхерт
86'
Замена
С. Тойхерт
️️️️
Л. Озтюнали
Замена
С. Хаарала
️️️️
Я. Икаунекс
79'
Замена
A. Vidjeskog
️️️️
Б. Аджей-Боатенг
79'
72'
Замена
М. Ингвартсен
️️️️
Г. Харагучи
72'
Замена
Н. Гисельман
️️️️
Т. Пухач
60'
Замена
А. Фогльзаммер
️️️️
М. Крузе
60'
Замена
Ш. Бекер
️️️️
Т. Авонийи
Желтая карточка
П. Рикардо
49'
Замена
А. Удо
️️️️
M. Ngwa Niba
46'
Замена
F. Aspegren
️️️️
Г. Узочукву
46'
Желтая карточка
Г. Узочукву
36'
31'
ГОЛ! 0:3!
Т. Авонийи
Пас отдал
М. Крузе
29'
ГОЛ! 0:2!
М. Крузе
Пас отдал
Т. Авонийи
7'
ГОЛ! 0:1!
Т. Авонийи
Пас отдал
Т. Пухач
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КуПС
4
Пауло Рикардо
ЦЗ
10
Янис Икаунекс
ЦП
15
Генри Узочукву
ЦФ
1
Йоханнес Крайдль
ЦФ
22
Henri Toivomäki
ЦФ
4
Macdonald Ngwa Niba
ЦФ
27
Даниэль Каррильо
ЦФ
19
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦФ
10
Jordan Sebban
ЦФ
14
Anton Popovitch
ЦФ
7
Тим Вяйринен
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Унион
16
Андреас Люте
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
78
Генки Харагучи
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
КуПС
31
Miika Töyräs
ВР
26
Axel Vidjeskog
ЦП
29
Сантери Хаарала
ЦФ
12
Sami Rissanen
ЦФ
42
F. Aspegren
ЦФ
33
Taneli Hämäläinen
ЦФ
16
Томми Йюрю
ЦФ
17
Arttu Heinonen
ЦФ
99
Ранжел
ЦФ
13
Аниекпено Удо
ЦФ
19
Iiro Järvinen
ЦФ
Унион
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
1
Фредерик Реннов
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
23
Шеральдо Бекер
ПВ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
9
Кевин Беренс
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
1-1-5
4
Рикардо
10
Икаунекс
19
Аджей-Боатенг
7
Вяйринен
14
10
27
Каррильо
3-3-2-2
16
Люте
5
Фридрих
31
Кнохе
32
Баумгартль
28
Триммель
8
Хедира
27
Пухач
21
Озтюнали
78
Харагучи
10
Крузе
14
Авонийи
19
Аджей-Боатенг
26
26
19
Аджей-Боатенг
10
Икаунекс
29
Хаарала
29
Хаарала
10
Икаунекс
15
Узочукву
42
42
15
Узочукву
4
13
Удо
13
Удо
4
78
Харагучи
7
Ингвартсен
7
Ингвартсен
78
Харагучи
27
Пухач
17
Гисельман
17
Гисельман
27
Пухач
14
Авонийи
23
Бекер
23
Бекер
14
Авонийи
10
Крузе
9
Фогльзаммер
9
Фогльзаммер
10
Крузе
21
Озтюнали
36
Тойхерт
36
Тойхерт
21
Озтюнали
Остались в запасе
КуПС
Унион
31
Miika Töyräs
ВР
12
Sami Rissanen
ЦФ
33
Taneli Hämäläinen
ЦФ
16
Томми Йюрю
ЦФ
17
Arttu Heinonen
ЦФ
99
Ранжел
ЦФ
19
Iiro Järvinen
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
1
Фредерик Реннов
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
9
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
31
Miika Töyräs
ВР
12
Sami Rissanen
ЦФ
33
Taneli Hämäläinen
ЦФ
16
Томми Йюрю
ЦФ
17
Arttu Heinonen
ЦФ
99
Ранжел
ЦФ
19
Iiro Järvinen
ЦФ
Остались в запасе
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
1
Фредерик Реннов
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
9
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча КуПС - Унион
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
КуПС
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
КуПС
0 : 2
08.11.2026
Интер
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Оулу
2 : 0
01.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
КуПС
1 : 1
29.10.2026
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
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