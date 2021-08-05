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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
КуПС - Астана
КуПС - Астана: обзор матча 05 августа 2021
КуПС
05.08.2021, четверг, 19:00
Лига конференций, 3 раунд
1 : 1
Ответный матч – 4 : 3
Завершен
Астана
54'
А. Удо
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол КуПС - Астана
Замена
I. Järvinen
️️️️
Я. Икаунекс
88'
85'
Желтая карточка
И. Куат
83'
Замена
С. Сагнаев
️️️️
Л. Шимунович
Замена
С. Хаарала
️️️️
У. Ниссила
76'
Замена
A. Vidjeskog
️️️️
A. Popovitch
76'
66'
Замена
Ф. Бечирай
️️️️
Т. Барсегян
Замена
Ранжел
️️️️
А. Удо
60'
58'
Желтая карточка
В. Чуперка
ГОЛ! 1:0!
А. Удо
Пас отдал
Г. Узочукву
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КуПС
10
Янис Икаунекс
ЦП
15
Генри Узочукву
ЦФ
1
Йоханнес Крайдль
ЦФ
13
Аниекпено Удо
ЦФ
10
Jordan Sebban
ЦФ
16
Урхо Ниссила
ЦФ
14
Anton Popovitch
ЦФ
19
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦФ
27
Даниэль Каррильо
ЦФ
33
Taneli Hämäläinen
ЦФ
22
Henri Toivomäki
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Астана
1
Дмитрий Непогодов
ВР
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
2
Antonio Rukavina
ЦЗ
24
Лука Шимунович
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
33
Энео Битри
ЦФ
21
Кике Кадете
ЦФ
99
Педру Эужениу
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
КуПС
31
Miika Töyräs
ВР
26
Axel Vidjeskog
ЦП
12
Sami Rissanen
ЦФ
4
Macdonald Ngwa Niba
ЦФ
18
Juho Pirttijoki
ЦФ
16
Томми Йюрю
ЦФ
17
Arttu Heinonen
ЦФ
99
Ранжел
ЦФ
19
Iiro Järvinen
ЦФ
29
Сантери Хаарала
ЦФ
Астана
5
Исламбек Куат
ОП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
13
Станислав Басманов
ЦФ
9
Фатош Бечирай
ЦФ
95
Абат Аимбетов
ЦФ
66
Султан Сагнаев
ЦФ
2
Лев Скворцов
ЦФ
12
Саги Совет
ЦФ
4
Марк Гурман
ЦФ
16
Александр Заруцкий
ЦФ
22
Данил Подымский
ЦФ
1-5
10
Икаунекс
19
Аджей-Боатенг
22
33
27
Каррильо
14
3-4-3
1
Непогодов
5
Томашевич
15
Бейсебеков
2
10
Томасов
92
Чуперка
11
Барсегян
24
Шимунович
99
Эужениу
21
Кадете
33
Битри
14
26
26
14
13
Удо
99
Ранжел
99
Ранжел
13
Удо
10
Икаунекс
19
19
10
Икаунекс
16
Ниссила
29
Хаарала
29
Хаарала
16
Ниссила
11
Барсегян
9
Бечирай
9
Бечирай
11
Барсегян
24
Шимунович
66
Сагнаев
66
Сагнаев
24
Шимунович
Остались в запасе
КуПС
Астана
31
Miika Töyräs
ВР
12
Sami Rissanen
ЦФ
4
Macdonald Ngwa Niba
ЦФ
18
Juho Pirttijoki
ЦФ
16
Томми Йюрю
ЦФ
17
Arttu Heinonen
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
5
Исламбек Куат
ОП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
13
Станислав Басманов
ЦФ
95
Абат Аимбетов
ЦФ
2
Лев Скворцов
ЦФ
12
Саги Совет
ЦФ
4
Марк Гурман
ЦФ
16
Александр Заруцкий
ЦФ
22
Данил Подымский
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
31
Miika Töyräs
ВР
12
Sami Rissanen
ЦФ
4
Macdonald Ngwa Niba
ЦФ
18
Juho Pirttijoki
ЦФ
16
Томми Йюрю
ЦФ
17
Arttu Heinonen
ЦФ
Остались в запасе
5
Исламбек Куат
ОП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
13
Станислав Басманов
ЦФ
95
Абат Аимбетов
ЦФ
2
Лев Скворцов
ЦФ
12
Саги Совет
ЦФ
4
Марк Гурман
ЦФ
16
Александр Заруцкий
ЦФ
22
Данил Подымский
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча КуПС - Астана
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
КуПС
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
КуПС
0 : 2
08.11.2026
Интер
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Оулу
2 : 0
01.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
КуПС
1 : 1
29.10.2026
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Информация о матче
Стадион:
Астана Арена
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