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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Астана - КуПС
Астана - КуПС: обзор матча 12 августа 2021
Астана
12.08.2021, четверг, 16:00
Лига конференций, 3 раунд
3 : 4
Первый матч – 1 : 1
Завершен
КуПС
4'
Т. Барсегян
41'
А. Аимбетов
58'
Т. Барсегян
53'
Ранжел
61'
Ранжел
74'
Ранжел
77'
Я. Икаунекс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Астана - КуПС
86'
Замена
A. Vidjeskog
️️️️
А. Удо
85'
Желтая карточка
У. Ниссила
Замена
П. Эужениу
️️️️
Л. Шимунович
82'
77'
ГОЛ! 3:4!
Я. Икаунекс
74'
ГОЛ! 3:3!
Ранжел
Пас отдал
H. Toivomäki
62'
Желтая карточка
Г. Узочукву
61'
ГОЛ! 3:2!
Ранжел
Пас отдал
У. Ниссила
Замена
Ф. Бечирай
️️️️
А. Аимбетов
59'
Замена
В. Чуперка
️️️️
И. Куат
59'
ГОЛ! 3:1!
Т. Барсегян
Пас отдал
М. Томасов
58'
53'
ГОЛ! 2:1!
Ранжел
Пас отдал
M. Ngwa Niba
46'
Замена
T. Hämäläinen
️️️️
A. Popovitch
46'
Замена
Ранжел
️️️️
J. Sebban
ГОЛ! 2:0!
А. Аимбетов
Пас отдал
М. Томасов
41'
Желтая карточка
И. Куат
38'
30'
Желтая карточка
Д. Каррильо
ГОЛ! 1:0!
Т. Барсегян
Пас отдал
М. Томасов
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
1
Дмитрий Непогодов
ВР
2
Antonio Rukavina
ЦЗ
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
5
Исламбек Куат
ОП
24
Лука Шимунович
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
33
Энео Битри
ЦФ
95
Абат Аимбетов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
КуПС
10
Янис Икаунекс
ЦП
1
Йоханнес Крайдль
ЦФ
15
Генри Узочукву
ЦФ
22
Henri Toivomäki
ЦФ
4
Macdonald Ngwa Niba
ЦФ
27
Даниэль Каррильо
ЦФ
10
Jordan Sebban
ЦФ
19
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦФ
14
Anton Popovitch
ЦФ
16
Урхо Ниссила
ЦФ
13
Аниекпено Удо
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Астана
92
Валерий Чуперка
ЦП
16
Александр Заруцкий
ЦФ
22
Данил Подымский
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
4
Марк Гурман
ЦФ
12
Саги Совет
ЦФ
21
Кике Кадете
ЦФ
2
Лев Скворцов
ЦФ
67
Мейрамбек Калмырза
ЦФ
99
Педру Эужениу
ЦФ
9
Фатош Бечирай
ЦФ
13
Станислав Басманов
ЦФ
КуПС
31
Miika Töyräs
ВР
26
Axel Vidjeskog
ЦП
12
Sami Rissanen
ЦФ
33
Taneli Hämäläinen
ЦФ
16
Томми Йюрю
ЦФ
17
Arttu Heinonen
ЦФ
99
Ранжел
ЦФ
19
Iiro Järvinen
ЦФ
29
Сантери Хаарала
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Непогодов
2
5
Томашевич
15
Бейсебеков
5
Куат
24
Шимунович
10
Томасов
11
Барсегян
7
Эбонг
95
Аимбетов
33
Битри
1-5
10
Икаунекс
10
13
Удо
16
Ниссила
14
19
Аджей-Боатенг
5
Куат
92
Чуперка
92
Чуперка
5
Куат
24
Шимунович
99
Эужениу
99
Эужениу
24
Шимунович
95
Аимбетов
9
Бечирай
9
Бечирай
95
Аимбетов
13
Удо
26
26
13
Удо
14
33
33
14
10
99
Ранжел
99
Ранжел
10
Остались в запасе
Астана
КуПС
16
Александр Заруцкий
ЦФ
22
Данил Подымский
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
4
Марк Гурман
ЦФ
12
Саги Совет
ЦФ
21
Кике Кадете
ЦФ
2
Лев Скворцов
ЦФ
67
Мейрамбек Калмырза
ЦФ
13
Станислав Басманов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
31
Miika Töyräs
ВР
12
Sami Rissanen
ЦФ
16
Томми Йюрю
ЦФ
17
Arttu Heinonen
ЦФ
19
Iiro Järvinen
ЦФ
29
Сантери Хаарала
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Остались в запасе
16
Александр Заруцкий
ЦФ
22
Данил Подымский
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
4
Марк Гурман
ЦФ
12
Саги Совет
ЦФ
21
Кике Кадете
ЦФ
2
Лев Скворцов
ЦФ
67
Мейрамбек Калмырза
ЦФ
13
Станислав Басманов
ЦФ
Остались в запасе
31
Miika Töyräs
ВР
12
Sami Rissanen
ЦФ
16
Томми Йюрю
ЦФ
17
Arttu Heinonen
ЦФ
19
Iiro Järvinen
ЦФ
29
Сантери Хаарала
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Статистика матча Астана - КуПС
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
КуПС
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
КуПС
0 : 2
08.11.2026
Интер
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Оулу
2 : 0
01.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
КуПС
1 : 1
29.10.2026
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Информация о матче
Стадион:
Астана Арена
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