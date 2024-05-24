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Никола Багнолини
Статистика
Никола Багнолини - статистика
Завершил карьеру
14 марта 2004 (22), Чезена
#23 | Вратарь
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Болонья
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Дженоа
2 : 0
24.05.2024
Болонья
86' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Болонья
3 : 3
20.05.2024
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Наполи
0 : 2
11.05.2024
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Торино
0 : 0
03.05.2024
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Болонья
1 : 1
28.04.2024
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Рома
1 : 3
22.04.2024
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Фрозиноне
0 : 0
07.04.2024
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Болонья
3 : 0
01.04.2024
Салернитана
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Эмполи
0 : 1
15.03.2024
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Болонья
0 : 1
09.03.2024
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Аталанта
1 : 2
03.03.2024
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Болонья
2 : 0
23.02.2024
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Лацио
1 : 2
18.02.2024
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Болонья
2 : 0
14.02.2024
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
4 : 0
11.02.2024
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Болонья
4 : 2
03.02.2024
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Милан
2 : 2
27.01.2024
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Кальяри
2 : 1
14.01.2024
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Болонья
1 : 1
05.01.2024
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Удинезе
3 : 0
30.12.2023
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Болонья
1 : 0
23.12.2023
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Болонья
2 : 0
17.12.2023
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Салернитана
1 : 2
10.12.2023
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Лечче
1 : 1
03.12.2023
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Болонья
2 : 0
27.11.2023
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Фиорентина
2 : 1
12.11.2023
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Болонья
1 : 0
03.11.2023
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Монца
0 : 0
28.09.2023
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Верона
0 : 0
18.09.2023
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Болонья
0 : 2
21.08.2023
Милан
Был в запасе
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