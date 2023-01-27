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Ян Горенц
Статистика
Ян Горенц - статистика
Завершил карьеру
26 июля 1999 (27)
#30 | Защитник
192 см
Словения
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Бельгия. Про-Лига 2022/2023
Лига Европы 2021/2022
Лига конференций 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эйпен
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Стандард
3 : 1
27.01.2023
Эйпен
1' - 42'
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Оуд-Хеверли
1 : 1
17.01.2023
Эйпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
Эйпен
1 : 2
07.01.2023
Шарлеруа
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
Серен
0 : 1
23.12.2022
Эйпен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Эйпен
0 : 4
09.10.2022
Гент
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Вестерло
0 : 1
28.08.2022
Эйпен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
0 : 1
14.08.2022
Антверпен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Генк
4 : 2
06.08.2022
Эйпен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Эйпен
2 : 1
31.07.2022
Брюгге
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Шарлеруа
3 : 1
23.07.2022
Эйпен
Был в запасе
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