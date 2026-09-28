Статистика по турнирам

Колумбия. Примера А 2026 Чили. Примера 2025 Кубок Америки 2024 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2024/2025 Эквадор. Серия А 2024 Кубок лиг Северной Америки 2023 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2021/2022