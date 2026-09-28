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Колумбия. Примера А
Команды
Депортиво Кали
Эдуард Белло
Статистика
€ 650 тыс
Эдуард Белло - статистика
Депортиво Кали
20 августа 1995 (31)
#20 | Нападающий
176 см
Венесуэла
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Колумбия. Примера А, 3 тур
Депортиво Кали
2 : 0
28.09.2026
Агилас Дорадас
1' - 84'
20, 59'
Колумбия. Примера А, 11 тур
Депортиво Кали
3 : 0
20.09.2026
Кукута Депортиво
1' - 68'
39, 52'
Колумбия. Примера А, 10 тур
Онсе Кальдас
1 : 2
14.09.2026
Депортиво Кали
1' - 90'
Колумбия. Примера А, 5 тур
Мильонариос
1 : 1
11.09.2026
Депортиво Кали
1' - 55'
Статистика по турнирам
Колумбия. Примера А 2026
Чили. Примера 2025
Кубок Америки 2024
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2024/2025
Эквадор. Серия А 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
Товарищеские матчи. Сборные 2023
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Венесуэла
4
2
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла
1 : 1
06.07.2024
Канада
1' - 84'
Кубок Америки, 3 тур
Ямайка
0 : 3
01.07.2024
Венесуэла
1' - 90'
49'
Кубок Америки, 2 тур
Венесуэла
1 : 0
27.06.2024
Мексика
1' - 71'
Кубок Америки, 1 тур
Эквадор
1 : 2
23.06.2024
Венесуэла
46' - 90'
74'
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