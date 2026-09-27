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Вторая Лига Б группа 2
Команды
Тверь
Даниил Соколов
Статистика
Даниил Соколов - статистика
Тверь
19 февраля 2001 (25), Муром
#15 | Защитник
190 см
Россия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Тверь
2 : 0
27.09.2026
Торпедо Вл
1' - 81'
74'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Балтика-2
1 : 1
05.09.2026
Тверь
1' - 90'
Статистика по турнирам
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тверь
19
2
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Тверь
2 : 0
27.09.2026
Торпедо Вл
1' - 81'
74'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Балтика-2
1 : 1
05.09.2026
Тверь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур
Тверь
1 : 1
30.08.2026
Енисей-М
1' - 90'
39'
74'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
Чертаново
4 : 0
23.08.2026
Тверь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 19 тур
Тверь
1 : 0
16.08.2026
Космос
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур
Динамо СПб
3 : 2
08.08.2026
Тверь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Тверь
5 : 0
02.08.2026
Череповец
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Искра
2 : 4
04.07.2026
Тверь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Тверь
1 : 0
28.06.2026
Муром
1' - 78'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Луки-Энергия
2 : 1
21.06.2026
Тверь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Тверь
1 : 2
14.06.2026
Звезда
1' - 68'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Торпедо Вл
2 : 0
07.06.2026
Тверь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Тверь
3 : 2
31.05.2026
Иркутск
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
Динамо Вг
2 : 1
24.05.2026
Тверь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Спартак-2
2 : 1
21.05.2026
Тверь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
Тверь
0 : 1
17.05.2026
Балтика-2
1' - 90'
31'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
Енисей-М
1 : 1
10.05.2026
Тверь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Тверь
0 : 2
03.05.2026
Чертаново
62' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 4 тур
Тверь
1 : 3
19.04.2026
Динамо СПб
1' - 9'
4'
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