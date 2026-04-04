Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Вторая Лига Б группа 1
Команды
Шахтер Донецк РФ
Дмитрий Щербань
Статистика
Дмитрий Щербань - статистика
Шахтер Донецк РФ
22 сентября 2000 (26), Песчанокопское
#14 | Защитник
185 см
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 25 тур
Шахтер Донецк РФ
0 : 1
26.09.2026
Рубин Я
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 24 тур
Ростов-2
0 : 0
19.09.2026
Шахтер Донецк РФ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 23 тур
Шахтер Донецк РФ
4 : 2
12.09.2026
Чайка-М
1' - 90'
63'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 22 тур
Заря Луганск РФ
1 : 1
05.09.2026
Шахтер Донецк РФ
1' - 90'
Статистика по турнирам
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2026
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна 2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шахтер Донецк РФ
18
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 25 тур
Шахтер Донецк РФ
0 : 1
26.09.2026
Рубин Я
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 24 тур
Ростов-2
0 : 0
19.09.2026
Шахтер Донецк РФ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 23 тур
Шахтер Донецк РФ
4 : 2
12.09.2026
Чайка-М
1' - 90'
63'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 22 тур
Заря Луганск РФ
1 : 1
05.09.2026
Шахтер Донецк РФ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 21 тур
Шахтер Донецк РФ
4 : 2
29.08.2026
Динамо-2 Мх
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 20 тур
Нефтяник
0 : 2
22.08.2026
Шахтер Донецк РФ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 19 тур
Шахтер Донецк РФ
3 : 2
15.08.2026
Нарт
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 18 тур
Дружба
1 : 2
08.08.2026
Шахтер Донецк РФ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 17 тур
Шахтер Донецк РФ
3 : 1
01.08.2026
Астрахань
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
4 : 3
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Шахтер Донецк РФ
0 : 1
13.06.2026
Дружба
1' - 67'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Астрахань
0 : 3
06.06.2026
Шахтер Донецк РФ
1' - 90'
82'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
Шахтер Донецк РФ
3 : 1
30.05.2026
Победа
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 9 тур
Шахтер Донецк РФ
2 : 1
23.05.2026
Заря Луганск РФ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
Чайка-М
1 : 4
16.05.2026
Шахтер Донецк РФ
1' - 90'
73'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Шахтер Донецк РФ
3 : 2
08.05.2026
Ростов-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Шахтер Донецк РФ
0 : 0
25.04.2026
Севастополь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
11.04.2026
Ангушт
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Главные новости
Экс-глава «Зенита» может стать президентом РПЛ
15:51
1
Московскому клубу РПЛ предрекли скорую тренерскую отставку
15:41
ЦСКА спрогнозировали громкую отставку в 2027 году
14:57
2
Названа самая популярная в Бразилии команда РПЛ
14:25
2
Губерниев принизил Шнякина: «Не могу обижаться на моль»
13:49
6
Кисляк посоветовал Головину не возвращаться в РПЛ
13:38
Раскрыта схема, с помощью которой «Сити» завышал доходы от спонсоров
13:29
Шнякин заявил об оскорблении Губерниевым важного места
13:16
4
Бубнов прокомментировал вариант с переходом Головина в «Спартак»
13:07
3
В «Галатасарае» изменят роль Батракова на поле
12:51
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+