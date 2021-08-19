Роббе Киринен - статистика
#17 | Защитник
|Имя
|Роббе
|Фамилия
|Киринен
|Команда
|Антверпен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 ноября 2001 (21 год)
|Рост
|184
|Имя
|Роббе
|Фамилия
|Киринен
|Команда
|Антверпен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 ноября 2001 (21 год)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Антверпен
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.12.2021
|57' -90'
|Антверпен (Антверпен)
|1:0
|Олимпиакос (Пирей)
|25.11.2021
|Был в запасе
|Айнтрахт (Франкфурт)
|2:2
|Антверпен (Антверпен)
|21.10.2021
|Был в запасе
|Фенербахче (Стамбул)
|2:2
|Антверпен (Антверпен)
|30.09.2021
|Был в запасе
|Антверпен (Антверпен)
|0:1
|Айнтрахт (Франкфурт)
|16.09.2021
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|2:1
|Антверпен (Антверпен)
|26.08.2021
|Был в запасе
|Антверпен (Антверпен)
|2:0
(3:2)п
|Омония (Никосия)
|19.08.2021
|Был в запасе
|Омония (Никосия)
|4:2
|Антверпен (Антверпен)