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    Роббе Киринен - статистика

    #17 | Защитник
    Имя Роббе
    Фамилия Киринен
    Команда Антверпен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 ноября 2001 (21 год)
    Рост 184
    Статистика по турнирам
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