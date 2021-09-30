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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Антверпен - Айнтрахт
Антверпен - Айнтрахт: обзор матча 30 сентября 2021
Антверпен
30.09.2021, четверг, 19:45
Лига Европы, группа D, 2 тур
0 : 1
Завершен
Айнтрахт
90+1'
Г. Пасьенса (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антверпен - Айнтрахт
Желтая карточка
М. Фрай
90'
+7
90'
+5
Желтая карточка
Г. Пасьенса
90'
+3
Замена
Тута
️️️️
Д. Соу
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Г. Пасьенса
86'
Замена
Г. Пасьенса
️️️️
Р. Борре
Замена
К. Миеси
️️️️
М. Бенсон
77'
73'
Замена
Ш. Илсанкер
️️️️
М. Хасебе
72'
Замена
Й. Линдстрем
️️️️
С. Ламмерс
Замена
П. Геркенс
️️️️
М. Саматта
67'
46'
Замена
Д. Камада
️️️️
А. Хрустич
Замена
М. Фрай
️️️️
Й. Эггештайн
46'
Желтая карточка
Р. Наингголан
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
97
Джибриль Соу
ЦП
70
Айдин Хрустич
АП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
17
Роббе Киринен
ПЗ
4
Зено ван ден Бош
ЦП
14
Пьер Двомо
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Айнтрахт
1
Диант Рамай
ВР
3
Тута
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
35
Йеспер Линдстрем
АП
18
Даичи Камада
АП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
4-2-1-3
1
Бутез
24
Дессоле
2
Де Лат
4
Алмейда
20
Бута
44
Наингголан
4
Верстате
14
Бенсон
38
Саматта
7
Фишер
19
Эггештайн
4-1-1-2-2
1
Трапп
22
Чендлер
20
Хасебе
13
Хинтереггер
6
Туре
18
Якич
97
Соу
70
Хрустич
18
Костич
29
Ламмерс
19
Борре
14
Бенсон
23
Миеси
23
Миеси
14
Бенсон
38
Саматта
18
Геркенс
18
Геркенс
38
Саматта
19
Эггештайн
9
Фрай
9
Фрай
19
Эггештайн
97
Соу
3
Тута
3
Тута
97
Соу
20
Хасебе
31
Илсанкер
31
Илсанкер
20
Хасебе
29
Ламмерс
35
Линдстрем
35
Линдстрем
29
Ламмерс
70
Хрустич
18
Камада
18
Камада
70
Хрустич
19
Борре
9
Пасьенса
9
Пасьенса
19
Борре
Остались в запасе
Антверпен
Айнтрахт
1
Ортвен Де Вольф
ВР
17
Роббе Киринен
ПЗ
4
Зено ван ден Бош
ЦП
14
Пьер Двомо
ЦП
1
Диант Рамай
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
25
Аймен Баркок
АП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
17
Роббе Киринен
ПЗ
4
Зено ван ден Бош
ЦП
14
Пьер Двомо
ЦП
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
25
Аймен Баркок
АП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Антверпен - Айнтрахт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
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