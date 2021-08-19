Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Омония - Антверпен
Омония - Антверпен: обзор матча 19 августа 2021
Омония
19.08.2021, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
4 : 2
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Антверпен
43'
Л. Лоизу
49'
А. Какулис
56'
Л. Лоизу
26'
М. Бенсон
62'
К. Миеси
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Омония - Антверпен
89'
Замена
Ф. Арун
️️️️
Й. Эггештайн
83'
Желтая карточка
А. Сек
77'
Замена
А. Сек
️️️️
Б. Энгелс
77'
Замена
А. Бута
️️️️
Й. Батай
68'
Желтая карточка
К. Миеси
62'
ГОЛ! 3:2!
К. Миеси
60'
Замена
Р. Наингголан
️️️️
М. Бенсон
60'
Замена
К. Миеси
️️️️
П. Геркенс
ГОЛ! 3:1!
Л. Лоизу
56'
ГОЛ! 2:1!
А. Какулис
49'
ГОЛ! 1:1!
Л. Лоизу
Пас отдал
А. Какулис
43'
42'
Желтая карточка
П. Геркенс
26'
ГОЛ! 0:1!
М. Бенсон
Пас отдал
М. Баликвиша
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Омония
1
Фабиано
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
4
Абдуллахи Шеху
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
19
Фуад Бачиру
ЦП
9
Андроникос Какулис
ЦФ
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
13
Фотис Папулис
ЦФ
42
Миккель Дискеруд
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
23
Сэм Винс
ЦЗ
25
Йелле Батай
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
7
Мишель Баликвиша
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
80
Альхассан Юсуф
ЦФ
Омония
1
Костас Панайи
ВР
5
Кико
ЦЗ
17
Парис Псалтис
ПЗ
83
Андреас Асименос
ЦП
80
Ияйи Атимвен
ПВ
17
Панайотис Захариу
ЦФ
57
Михал Дуриш
ЦФ
79
Андреас Савва
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
6
Эктор Юсте
ЦФ
1
Каспер Чоразка
ЦФ
8
Харалампос Харалампус
ЦФ
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
71
Давор Матияс
ВР
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
38
Фарис Арун
ЛП
44
Раджа Наингголан
ЦП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
17
Abderahmane Soussi
ЦП
17
Роббе Киринен
ЦФ
6
L. Verstraete
ЦФ
3-3-4
1
Фабиано
26
Лецяск
5
Панайоту
26
Ланг
4
Шеху
16
Гомес
19
Бачиру
9
Какулис
42
Дискеруд
13
Папулис
75
Лоизу
3-3-1-3
1
Бутез
3
Энгелс
2
Де Лат
23
Винс
25
Батай
4
Верстате
18
Геркенс
14
Бенсон
80
Юсуф
19
Эггештайн
7
Баликвиша
25
Батай
20
Бута
20
Бута
25
Батай
14
Бенсон
44
Наингголан
44
Наингголан
14
Бенсон
3
Энгелс
4
Сек
4
Сек
3
Энгелс
19
Эггештайн
38
Арун
38
Арун
19
Эггештайн
18
Геркенс
23
Миеси
23
Миеси
18
Геркенс
Остались в запасе
Омония
Антверпен
1
Костас Панайи
ВР
5
Кико
ЦЗ
17
Парис Псалтис
ПЗ
83
Андреас Асименос
ЦП
80
Ияйи Атимвен
ПВ
17
Панайотис Захариу
ЦФ
57
Михал Дуриш
ЦФ
79
Андреас Савва
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
6
Эктор Юсте
ЦФ
1
Каспер Чоразка
ЦФ
8
Харалампос Харалампус
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
1
Ортвен Де Вольф
ВР
71
Давор Матияс
ВР
4
Зено ван ден Бош
ЦП
17
Abderahmane Soussi
ЦП
17
Роббе Киринен
ЦФ
6
L. Verstraete
ЦФ
Остались в запасе
1
Костас Панайи
ВР
5
Кико
ЦЗ
17
Парис Псалтис
ПЗ
83
Андреас Асименос
ЦП
80
Ияйи Атимвен
ПВ
17
Панайотис Захариу
ЦФ
57
Михал Дуриш
ЦФ
79
Андреас Савва
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
6
Эктор Юсте
ЦФ
1
Каспер Чоразка
ЦФ
8
Харалампос Харалампус
ЦФ
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
71
Давор Матияс
ВР
4
Зено ван ден Бош
ЦП
17
Abderahmane Soussi
ЦП
17
Роббе Киринен
ЦФ
6
L. Verstraete
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Статистика матча Омония - Антверпен
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Омония
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
Новости команд
Все
Омония
Антверпен
Лига Европы: шансы «Ювентуса» и «Омонии» на победу в матче 5 тура
10:46
«НЕК» – «Омония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «НЕК» и «Омонии» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
«Омония» – «Бенфика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Ювентуса» и «Омонии» на победу в матче 5 тура
10:46
«НЕК» – «Омония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «НЕК» и «Омонии» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
«Омония» – «Бенфика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Манчестер Юнайтед» приобрел вратаря за 21 миллион
2025.09.02 00:23
1
«Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с новым вратарем
2025.08.25 16:16
«Андерлехт» – «Антверпен»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 1.90
2025.04.19 15:58
Карпин назвал самое обидное поражение со «Спартаком»
2025.01.29 16:42
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+