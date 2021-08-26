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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Антверпен - Омония
Антверпен - Омония: обзор матча 26 августа 2021
Антверпен
26.08.2021, четверг, 22:00
Лига Европы, 4 раунд
2 : 0
Первый матч – 2 : 4
Счет по пенальти – 3 : 2
Завершен
Омония
28'
К. Миеси
84'
П. Геркенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Антверпен - Омония
113'
Желтая карточка
Ж. Гомес
Желтая карточка
М. Баликвиша
112'
110'
Замена
П. Псалтис
️️️️
А. Шеху
96'
Желтая карточка
П. Захариу
Замена
А. Юсуф
️️️️
Б. Энгелс
91'
87'
Замена
П. Захариу
️️️️
М. Дискеруд
Желтая карточка
Б. Энгелс
86'
ГОЛ! 2:0!
П. Геркенс
Пас отдал
М. Баликвиша
84'
81'
Замена
Э. Юсте
️️️️
Л. Лоизу
Желтая карточка
А. Сек
79'
Замена
С. Винс
️️️️
Й. Батай
78'
Замена
А. Сек
️️️️
Р. Наингголан
78'
72'
Желтая карточка
Я. Лецяск
Замена
П. Геркенс
️️️️
М. Бенсон
71'
Желтая карточка
Й. Батай
70'
70'
Желтая карточка
М. Дискеруд
57'
Замена
М. Ционис
️️️️
Ф. Папулис
46'
Замена
И. Атимвен
️️️️
А. Какулис
Желтая карточка
Р. Наингголан
30'
ГОЛ! 1:0!
К. Миеси
Пас отдал
Й. Эггештайн
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
25
Йелле Батай
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
7
Мишель Баликвиша
ЦФ
Омония
1
Фабиано
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
4
Абдуллахи Шеху
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
19
Фуад Бачиру
ЦП
42
Миккель Дискеруд
ЦФ
13
Фотис Папулис
ЦФ
9
Андроникос Какулис
ЦФ
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
71
Давор Матияс
ВР
23
Сэм Винс
ЦЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
18
Питер Геркенс
ЦП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
17
Abderahmane Soussi
ЦП
4
Диниш Алмейда
ЦФ
17
Роббе Киринен
ЦФ
6
L. Verstraete
ЦФ
80
Альхассан Юсуф
ЦФ
Омония
1
Костас Панайи
ВР
5
Кико
ЦЗ
17
Парис Псалтис
ПЗ
83
Андреас Асименос
ЦП
80
Ияйи Атимвен
ПВ
17
Панайотис Захариу
ЦФ
1
Каспер Чоразка
ЦФ
6
Эктор Юсте
ЦФ
82
Андреас Евангелу
ЦФ
8
Харалампос Харалампус
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
57
Михал Дуриш
ЦФ
3-4-1-2
1
Бутез
3
Энгелс
2
Де Лат
20
Бута
44
Наингголан
4
Верстате
23
Миеси
25
Батай
14
Бенсон
7
Баликвиша
19
Эггештайн
3-3-4
1
Фабиано
26
Ланг
5
Панайоту
26
Лецяск
4
Шеху
16
Гомес
19
Бачиру
75
Лоизу
9
Какулис
13
Папулис
42
Дискеруд
25
Батай
23
Винс
23
Винс
25
Батай
44
Наингголан
4
Сек
4
Сек
44
Наингголан
14
Бенсон
18
Геркенс
18
Геркенс
14
Бенсон
3
Энгелс
80
Юсуф
80
Юсуф
3
Энгелс
4
Шеху
17
Псалтис
17
Псалтис
4
Шеху
9
Какулис
80
Атимвен
80
Атимвен
9
Какулис
42
Дискеруд
17
Захариу
17
Захариу
42
Дискеруд
75
Лоизу
6
Юсте
6
Юсте
75
Лоизу
13
Папулис
10
Ционис
10
Ционис
13
Папулис
Остались в запасе
Антверпен
Омония
1
Ортвен Де Вольф
ВР
71
Давор Матияс
ВР
4
Зено ван ден Бош
ЦП
17
Abderahmane Soussi
ЦП
4
Диниш Алмейда
ЦФ
17
Роббе Киринен
ЦФ
6
L. Verstraete
ЦФ
1
Костас Панайи
ВР
5
Кико
ЦЗ
83
Андреас Асименос
ЦП
1
Каспер Чоразка
ЦФ
82
Андреас Евангелу
ЦФ
8
Харалампос Харалампус
ЦФ
57
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
71
Давор Матияс
ВР
4
Зено ван ден Бош
ЦП
17
Abderahmane Soussi
ЦП
4
Диниш Алмейда
ЦФ
17
Роббе Киринен
ЦФ
6
L. Verstraete
ЦФ
Остались в запасе
1
Костас Панайи
ВР
5
Кико
ЦЗ
83
Андреас Асименос
ЦП
1
Каспер Чоразка
ЦФ
82
Андреас Евангелу
ЦФ
8
Харалампос Харалампус
ЦФ
57
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Статистика матча Антверпен - Омония
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Омония
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Информация о матче
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