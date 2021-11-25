Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Айнтрахт - Антверпен
Айнтрахт - Антверпен: обзор матча 25 ноября 2021
Айнтрахт
25.11.2021, четверг, 23:00
Лига Европы, группа D, 5 тур
2 : 2
Завершен
Антверпен
13'
Д. Камада
90+4'
Г. Пасьенса
33'
Р. Наингголан
88'
М. Саматта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Антверпен
ГОЛ! 2:2!
Г. Пасьенса
Пас отдал
Ф. Костич
90'
+4
Замена
С. Роде
️️️️
К. Якич
90'
Замена
Г. Пасьенса
️️️️
Д. Камада
90'
88'
ГОЛ! 1:2!
М. Саматта
Пас отдал
А. Юсуф
83'
Желтая карточка
М. Фрай
Замена
Й. Хеуге
️️️️
Й. Линдстрем
78'
76'
Замена
Й. Эггештайн
️️️️
В. Фишер
Замена
С. Ламмерс
️️️️
Р. Борре
69'
66'
Замена
А. Юсуф
️️️️
П. Двомо
59'
Желтая карточка
Д. Дессоле
33'
ГОЛ! 1:1!
Р. Наингголан
Пас отдал
В. Фишер
ГОЛ! 1:0!
Д. Камада
Пас отдал
Т. Чендлер
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
97
Джибриль Соу
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
18
Даичи Камада
АП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
23
Сэм Винс
ЛЗ
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
14
Пьер Двомо
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
7
Виктор Фишер
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Айнтрахт
1
Диант Рамай
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
70
Айдин Хрустич
АП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
17
Роббе Киринен
ПЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
80
Альхассан Юсуф
ОП
18
Питер Геркенс
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Трапп
20
Хасебе
3
Тута
5
Н'Дика
22
Чендлер
18
Якич
97
Соу
18
Костич
18
Камада
35
Линдстрем
19
Борре
4-3-3
1
Бутез
4
Алмейда
24
Дессоле
2
Де Лат
23
Винс
44
Наингголан
14
Двомо
4
Верстате
9
Фрай
38
Саматта
7
Фишер
18
Якич
17
Роде
17
Роде
18
Якич
35
Линдстрем
10
Хеуге
10
Хеуге
35
Линдстрем
19
Борре
29
Ламмерс
29
Ламмерс
19
Борре
18
Камада
9
Пасьенса
9
Пасьенса
18
Камада
14
Двомо
80
Юсуф
80
Юсуф
14
Двомо
7
Фишер
19
Эггештайн
19
Эггештайн
7
Фишер
Остались в запасе
Айнтрахт
Антверпен
1
Диант Рамай
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
70
Айдин Хрустич
АП
Главный тренер
Оливер Глазнер
14
Мануэль Бенсон
ПВ
1
Ортвен Де Вольф
ВР
17
Роббе Киринен
ПЗ
18
Питер Геркенс
ЦП
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
70
Айдин Хрустич
АП
Остались в запасе
14
Мануэль Бенсон
ПВ
1
Ортвен Де Вольф
ВР
17
Роббе Киринен
ПЗ
18
Питер Геркенс
ЦП
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Айнтрахт - Антверпен
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
Новости команд
Все
Айнтрахт
Антверпен
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Манчестер Юнайтед» приобрел вратаря за 21 миллион
2025.09.02 00:23
1
«Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с новым вратарем
2025.08.25 16:16
«Андерлехт» – «Антверпен»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 1.90
2025.04.19 15:58
Карпин назвал самое обидное поражение со «Спартаком»
2025.01.29 16:42
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+