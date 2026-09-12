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Италия. Серия B
Команды
Каррарезе
Гонсалу Эстевеш
Статистика
€ 500 тыс
Гонсалу Эстевеш - статистика
Каррарезе
27 февраля 2004 (22)
#20 | Защитник
171 см
Португалия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия В, 4 тур
Катанцаро
1 : 0
12.09.2026
Каррарезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 3 тур
Каррарезе
0 : 1
05.09.2026
Эмполи
Был в запасе
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2025/2026
Португалия. Примейра 2025/2026
Швейцария. Суперлига 2024/2025
Португалия. Примейра 2022/2023
Лига чемпионов 2021/2022
Португалия. Примейра 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Катанцаро
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
1' - 52'
Италия. Серия В, 37 тур
Палермо
3 : 2
01.05.2026
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
89' - 90'
Италия. Серия В, 35 тур
Юве Стабиа
1 : 1
18.04.2026
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 31 тур
Катанцаро
2 : 2
14.04.2026
Модена
Был в запасе
Италия. Серия В, 34 тур
Авеллино
1 : 1
11.04.2026
Катанцаро
79' - 90'
Италия. Серия В, 33 тур
Катанцаро
1 : 1
06.04.2026
Монца
Был в запасе
Италия. Серия В, 32 тур
Чезена
3 : 1
21.03.2026
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 30 тур
Падова
1 : 3
14.03.2026
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 29 тур
Катанцаро
3 : 2
08.03.2026
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия В, 28 тур
Каррарезе
3 : 3
04.03.2026
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 27 тур
Катанцаро
2 : 2
01.03.2026
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия В, 26 тур
Виртус Энтелла
1 : 3
21.02.2026
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 25 тур
Катанцаро
2 : 0
14.02.2026
Мантова
Был в запасе
Италия. Серия В, 24 тур
Пескара
0 : 2
10.02.2026
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 23 тур
Катанцаро
2 : 0
07.02.2026
Реджана 1919
Был в запасе
Италия. Серия В, 22 тур
Зюйдтироль
2 : 1
31.01.2026
Катанцаро
Был в запасе
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