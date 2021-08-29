Ярослав Воронков - статистика
#71 | Защитник
|Имя
|Ярослав
|Фамилия
|Воронков
|Команда
|СКА-Хабаровск
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Луганск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 сентября 2003 (19 лет)
|Рост
|174
|Имя
|Ярослав
|Фамилия
|Воронков
|Команда
|СКА-Хабаровск
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Луганск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 сентября 2003 (19 лет)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|СКА-Хабаровск
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.11.2021
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|0:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|13.11.2021
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|06.11.2021
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|3:1
|Ротор (Волгоград)
|31.10.2021
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|3:1
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|29.09.2021
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Волгарь (Астрахань)
|25.09.2021
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:0
|Велес (Москва)
|05.09.2021
|87' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:1
|Спартак-2 (Москва)
|29.08.2021
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Кубань (Краснодар)