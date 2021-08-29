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    Ярослав Воронков - статистика

    #71 | Защитник
    Имя Ярослав
    Фамилия Воронков
    Команда СКА-Хабаровск
    Состав Молодежный
    Родной город Луганск
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 сентября 2003 (19 лет)
    Рост 174
    Статистика по турнирам
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