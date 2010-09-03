Бэрри Робсон - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Бэрри
|Фамилия
|Робсон
|Команда
|Абердин
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 ноября 1978 (44 года)
|Рост
|183
|Вес
|80
|Имя
|Бэрри
|Фамилия
|Робсон
|Команда
|Абердин
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 ноября 1978 (44 года)
|Рост
|183
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шотландия
|4
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.10.2011
|Был в запасе
|Испания
|3:1
|Шотландия
|08.10.2011
|Был в запасе
|Лихтенштейн
|0:1
|Шотландия
|03.09.2011
|86' -90'
|Шотландия
|2:2
|Чехия
|12.10.2010
|Был в запасе
|Шотландия
|2:3
|Испания
|08.10.2010
|84' -90'
|Чехия
|1:0
|Шотландия
|86'
|07.09.2010
|54' -90'
|Шотландия
|2:1
|Лихтенштейн
|57'
|03.09.2010
|1' -69'
|Литва
|0:0
|Шотландия