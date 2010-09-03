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    Бэрри Робсон - статистика

    #15 | Полузащитник
    Имя Бэрри
    Фамилия Робсон
    Команда Абердин
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 ноября 1978 (44 года)
    Рост 183
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шотландия 4 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.10.2011 Был в запасе Испания 3:1 Шотландия
    08.10.2011 Был в запасе Лихтенштейн 0:1 Шотландия
    03.09.2011 86' -90' Шотландия 2:2 Чехия
    12.10.2010 Был в запасе Шотландия 2:3 Испания
    08.10.2010 84' -90' Чехия 1:0 Шотландия
    86'
    07.09.2010 54' -90' Шотландия 2:1 Лихтенштейн
    57'
    03.09.2010 1' -69' Литва 0:0 Шотландия
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