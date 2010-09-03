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Евро-2024
Литва - Шотландия
Литва - Шотландия: обзор матча 03 сентября 2010
Литва
03.09.2010, пятница, 22:15
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа I, 1 тур
0 : 0
Завершен
Шотландия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Литва - Шотландия
Желтая карточка
К. Ивашкевичус
+3
Замена
К. Берра
️️️️
С. Уиттакер
Замена
К. Ивашкевичус
️️️️
Т. Данилевичиус
Замена
В. Лукша
️️️️
Д. Шернас
Замена
Д. Моррисон
️️️️
С. Браун
Желтая карточка
Л. МакКаллох
Замена
Р. Пошкус
️️️️
С. Миколюнас
Замена
Д. МакФадден
️️️️
Б. Робсон
Желтая карточка
А. Скерла
Желтая карточка
С. Браун
Желтая карточка
Р. Радавичюс
18'
Желтая карточка
Т. Кьянскас
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Литва
0
Жидрунас Карчемарскас
ВР
4
Тадас Кьянскас
ЦЗ
0
Андрюс Скерла
ЦЗ
0
Мариус Станкявичус
ПЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
0
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
18
Миндаугас Панка
ОП
0
Дейвидас Шемберас
ОП
3
Рамунас Радавичюс
ЦП
10
Дарвидас Шернас
ЦП
0
Томас Данилевичиус
ЛФ
Главный тренер
Раймондас Жутаутас
Шотландия
0
Аллан МакГрегор
ВР
2
Алан Хаттон
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
4
Стивен МакМанус
ЦЗ
5
Дэвид Уэйр
ЦЗ
8
Скотт Браун
ЦП
0
Ли МакКаллох
ЦП
19
Даррен Флетчер
ЦП
0
Бэрри Робсон
АП
10
Стивен Нейсмит
ЦФ
9
Кенни Миллер
ЦФ
Литва
0
Игнас Дедура
ЦЗ
14
Витаутас Лукша
ЦП
0
Кестутис Ивашкевичус
ЦП
16
Рикардас Бениусис
ЦФ
0
Робертас Пошкус
ЦФ
Шотландия
1
Дэвид Маршалл
ВР
14
Кристоф Берра
ЦЗ
16
Грэм Дорранс
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
11
Джеймс МакФадден
ЦФ
4-2-3-1
0
Карчемарскас
0
Станкявичус
4
Кьянскас
0
Скерла
13
Миколюнас
18
Панка
0
Шемберас
0
Чеснаускис
10
Шернас
3
Радавичюс
0
Данилевичиус
4-3-1-2
0
МакГрегор
3
Уиттакер
4
МакМанус
5
Уэйр
2
Хаттон
8
Браун
0
МакКаллох
19
Флетчер
0
Робсон
9
Миллер
10
Нейсмит
10
Шернас
14
Лукша
14
Лукша
10
Шернас
0
Данилевичиус
0
Ивашкевичус
0
Ивашкевичус
0
Данилевичиус
13
Миколюнас
0
Пошкус
0
Пошкус
13
Миколюнас
3
Уиттакер
14
Берра
14
Берра
3
Уиттакер
8
Браун
7
Моррисон
7
Моррисон
8
Браун
0
Робсон
11
МакФадден
11
МакФадден
0
Робсон
Остались в запасе
Литва
Шотландия
16
Рикардас Бениусис
ЦФ
0
Игнас Дедура
ЦЗ
Главный тренер
Раймондас Жутаутас
1
Дэвид Маршалл
ВР
16
Грэм Дорранс
ЦП
Остались в запасе
16
Рикардас Бениусис
ЦФ
0
Игнас Дедура
ЦЗ
Остались в запасе
1
Дэвид Маршалл
ВР
16
Грэм Дорранс
ЦП
Главный тренер
Раймондас Жутаутас
Статистика матча Литва - Шотландия
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
- : -
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 2
29.03.2026
Грузия
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
- : -
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Чемпионат мира, 3 тур
Шотландия
0 : 3
25.06.2026
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Информация о матче
Стадион:
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