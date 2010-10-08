Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Чехия - Шотландия
Чехия - Шотландия: обзор матча 08 октября 2010
Чехия
08.10.2010, пятница, 22:15
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа I, 3 тур
1 : 0
Завершен
Шотландия
69'
Р. Хубник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чехия - Шотландия
Замена
Я. Райнох
️️️️
Я. Плашил
+4
Желтая карточка
Б. Робсон
Замена
Б. Робсон
️️️️
Д. Моррисон
Замена
М. Холек
️️️️
Т. Нецид
Желтая карточка
Д. Уэйр
Замена
К. Ивелумо
️️️️
Д. Макки
Замена
К. Миллер
️️️️
Г. Колдуэлл
ГОЛ! 1:0!
Р. Хубник
Замена
Р. Беднар
️️️️
Л. Магера
Желтая карточка
Т. Хюбшман
Желтая карточка
Т. Нецид
15'
13'
Желтая карточка
С. Уиттакер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чехия
1
Петр Чех
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
12
Зденек Поспех
ПЗ
13
Ярослав Плашил
ЦП
17
Томаш Хюбшман
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
3
Ян Полак
ЦП
7
Томаш Нецид
ЦФ
0
Лукаш Магера
ЦФ
14
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Санти Дения
Шотландия
0
Аллан МакГрегор
ВР
0
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
5
Дэвид Уэйр
ЦЗ
4
Стивен МакМанус
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
2
Алан Хаттон
ЦЗ
16
Джейми Макки
ЦП
19
Даррен Флетчер
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
16
Грэм Дорранс
ЦП
10
Стивен Нейсмит
ЦФ
Чехия
4
Марио Холек
ЦЗ
11
Даниэл Пудил
ЦЗ
4
Ян Райнох
ЦП
8
Иржи Штайнер
ЦФ
0
Роман Беднар
ЦФ
Шотландия
21
Крейг Гордон
ВР
14
Кристоф Берра
ЦЗ
0
Филлип Бардсли
ПЗ
6
Шон Мэлони
ЛП
0
Бэрри Робсон
АП
9
Кенни Миллер
ЦФ
0
Крис Ивелумо
ЦФ
3-4-3
1
Чех
17
Сухи
4
Хубник
12
Поспех
13
Плашил
10
Росицки
3
Полак
17
Хюбшман
14
Кадлец
0
Магера
7
Нецид
3-2-4-1
0
МакГрегор
4
МакМанус
3
Уиттакер
2
Хаттон
0
Колдуэлл
5
Уэйр
19
Флетчер
7
Моррисон
16
Дорранс
16
Макки
10
Нейсмит
13
Плашил
4
Райнох
4
Райнох
13
Плашил
7
Нецид
4
Холек
4
Холек
7
Нецид
0
Магера
0
Беднар
0
Беднар
0
Магера
7
Моррисон
0
Робсон
0
Робсон
7
Моррисон
0
Колдуэлл
9
Миллер
9
Миллер
0
Колдуэлл
16
Макки
0
Ивелумо
0
Ивелумо
16
Макки
Остались в запасе
Чехия
Шотландия
11
Даниэл Пудил
ЦЗ
8
Иржи Штайнер
ЦФ
Главный тренер
Санти Дения
21
Крейг Гордон
ВР
14
Кристоф Берра
ЦЗ
0
Филлип Бардсли
ПЗ
6
Шон Мэлони
ЛП
Остались в запасе
11
Даниэл Пудил
ЦЗ
8
Иржи Штайнер
ЦФ
Остались в запасе
21
Крейг Гордон
ВР
14
Кристоф Берра
ЦЗ
0
Филлип Бардсли
ПЗ
6
Шон Мэлони
ЛП
Главный тренер
Санти Дения
Статистика матча Чехия - Шотландия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
- : -
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Чехия
1 : 2
26.09.2026
Хорватия
Чемпионат мира, 3 тур
Чехия
0 : 3
25.06.2026
Мексика
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
- : -
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Чемпионат мира, 3 тур
Шотландия
0 : 3
25.06.2026
Бразилия
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бебек
(Риека)
Стадион:
Хэмпден Парк
Новости команд
Все
Чехия
Шотландия
Лига наций: шансы Чехии и Испании на победу в матче 5 тура
09:30
Стал известен победитель чемпионата мира U15
30 октября
1
Только шесть игроков забили за сборную больше голов, чем Кейн
7 октября
Лига наций. Англия разгромно выиграла, камбэк Испании, сенсационная победа Беларуси и другие результаты
6 октября
Кейн повторил рекорд легендарного Шилтона в сборной Англии
6 октября
Лига наций: шансы Чехии и Испании на победу в матче 5 тура
09:30
Стал известен победитель чемпионата мира U15
30 октября
1
Только шесть игроков забили за сборную больше голов, чем Кейн
7 октября
Лига наций. Англия разгромно выиграла, камбэк Испании, сенсационная победа Беларуси и другие результаты
6 октября
Кейн повторил рекорд легендарного Шилтона в сборной Англии
6 октября
Лига наций. Англия разгромно выиграла, камбэк Испании, сенсационная победа Беларуси и другие результаты
6 октября
Шотландия – Словения: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Шотландия – Словения: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
5 октября
Матч Лиги наций прервали из-за пса
4 октября
1
Северная Македония – Шотландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2026
3 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+