Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Латвия. Высшая лига
Команды
Ауда
Ренарс Варславанс
Статистика
€ 500 тыс
Ренарс Варславанс - статистика
Ауда
23 августа 2001 (25), Рига
#14 | Нападающий
174 см
Латвия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига конференций 2025/2026
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026
Лига наций 2024/2025
Отбор ЧЕ-2024 2023
Товарищеские матчи. Сборные 2023
Лига конференций 2022/2023
Лига чемпионов 2022/2023
Лига конференций 2021/2022
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ауда
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 1 раунд
Ауда
2 : 2
16.07.2025
Ларн
1' - 120'
Лига конференций, 1 раунд
Ларн
0 : 0
10.07.2025
Ауда
1' - 90'
Главные новости
Появилась новая информация о конфликте Роналду с тренером сборной Португалии
12:32
Кисляк заявил о нацеленности на отъезд в Европу
12:24
1
Реакция Бубнова на ситуацию между Соболевым и Головиным на тренировке сборной
12:12
Клубы РПЛ заинтересовались лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии
11:58
Фото
РПЛ определила лучшего игрока сентября
11:18
8
Экс-руководитель «Манчестер Сити» назвал условие для исключения клуба из АПЛ
10:59
1
Тюкавин отреагировал на сравнение с танком
10:29
5
Шнякин – о Губерниеве: «Солома в голове оппонента – не приговор для него»
10:18
1
Кисляк прокомментировал интерес «ПСЖ»
09:48
Кисляк сказал, завидует ли он Батракову, играющему в Лиге чемпионов
09:12
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+