Ренарс Варславанс - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Ренарс
|Фамилия
|Варславанс
|Команда
|РФШ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рига
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 августа 2001 (21 год)
|Рост
|174
|Имя
|Ренарс
|Фамилия
|Варславанс
|Команда
|РФШ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рига
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 августа 2001 (21 год)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|РФШ
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|Был в запасе
|РФШ (Рига)
|0:3
|Фиорентина (Флоренция)
|27.10.2022
|Был в запасе
|Хартс (Эдинбург)
|2:1
|РФШ (Рига)
|13.10.2022
|81' -90'
|Истанбул Башакшехир (Стамбул)
|3:0
|РФШ (Рига)
|06.10.2022
|Был в запасе
|РФШ (Рига)
|0:0
|Истанбул Башакшехир (Стамбул)
|15.09.2022
|Был в запасе
|РФШ (Рига)
|0:2
|Хартс (Эдинбург)
|08.09.2022
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|1:1
|РФШ (Рига)