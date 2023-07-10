Введите ваш ник на сайте
Илан Кеббаль
Трансферы
€ 12 млн
Илан Кеббаль - трансферы
Париж
10 июля 1998 (27), Марсель
#10 | Полузащитник
169 см
Алжир
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
10.07.23 / -
Реймс
Париж
2 млн €
01.09.22 / 30.06.23
Реймс
Париж
Аренда
02.07.20 / 30.06.21
Реймс
Дюнкерк
Аренда
Просьба фанатов «Зенита» к клубу на фоне ухода Жерсона
13:58
1
Костромской «Спартак» подписывает аргентинского вратаря
13:35
2
«Локомотив» отправил в аренду в «Крылья Советов» травмированного игрока
13:14
1
«Антальяспор» хочет избавиться от Джикии
12:58
5
Гуренко высказался об уходе Баринова из «Локомотива» в ЦСКА
12:16
2
Тарханов не понимает обмен Дивеева на Гонду
12:05
2
Реакция фанатов «Зенита» на уход Жерсона
11:43
6
Российский форвард заявил, что ему звонили из «Реала»: «Говорят, Винисиусу нужна замена»
11:25
6
Моссаковский сделал важный вывод на фоне ухода Жерсона из «Зенита»
10:53
7
Ибрагимович приближается к трансферу в «Аякс»
10:23
5
