€ 12 млн

Илан Кеббаль - трансферы

Париж
10 июля 1998 (27), Марсель
#10 | Полузащитник
169 см
Алжир
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
10.07.23 / -
Реймс
Париж
2 млн €
01.09.22 / 30.06.23
Реймс
Париж
Аренда
02.07.20 / 30.06.21
Реймс
Дюнкерк
Аренда
