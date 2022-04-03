Илан Кеббаль - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Илан
|Фамилия
|Кеббаль
|Команда
|Париж
|Состав
|Основной
|Родной город
|Марсель
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 июля 1998 (24 года)
|Рост
|169
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Илан
|Фамилия
|Кеббаль
|Команда
|Париж
|Состав
|Основной
|Родной город
|Марсель
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 июля 1998 (24 года)
|Рост
|169
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реймс
|30
|1
|2
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2022
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|2:3
|Ницца (Ницца)
|14.05.2022
|1' -46'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|1:2
|Реймс (Реймс)
|08.05.2022
|61' -90'
|Реймс (Реймс)
|1:2
|Ланс (Ланс)
|01.05.2022
|1' -54'
|Лорьян (Лорьян)
|1:2
|Реймс (Реймс)
|24.04.2022
|89' -90'
|Реймс (Реймс)
|0:1
|Марсель (Марсель)
|20.04.2022
|1' -66'
|Реймс (Реймс)
|2:1
|Лилль (Лилль)
|17.04.2022
|1' -73'
|Монпелье (Монпелье)
|0:0
|Реймс (Реймс)
|09.04.2022
|62' -90'
|Реймс (Реймс)
|2:3
|Ренн (Ренн)
|03.04.2022
|Был в запасе
|Труа (Труа)
|1:0
|Реймс (Реймс)
|20.03.2022
|1' -60'
|Реймс (Реймс)
|0:0
|Лион (Лион)
|13.03.2022
|1' -61'
|Анжер (Анжер)
|0:1
|Реймс (Реймс)
|06.03.2022
|1' -66'
|Реймс (Реймс)
|1:1
|Страсбур (Страсбур)
|27.02.2022
|73' -90'
|Монако (Монако)
|1:2
|Реймс (Реймс)
|20.02.2022
|1' -55'
|Реймс (Реймс)
|1:1
|Брест (Брест)
|13.02.2022
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|1:0
|Реймс (Реймс)
|06.02.2022
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|5:0
|Бордо (Бордо)
|23.01.2022
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|4:0
|Реймс (Реймс)
|16.01.2022
|1' -74'
|Реймс (Реймс)
|0:1
|Метц (Метц)
|09.01.2022
|46' -90'
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|0:0
|Реймс (Реймс)
|22.12.2021
|1' -46'
|Марсель (Марсель)
|1:1
|Реймс (Реймс)
|11.12.2021
|1' -74'
|Реймс (Реймс)
|2:0
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|05.12.2021
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|1:2
|Анжер (Анжер)
|01.12.2021
|1' -90'
|Лион (Лион)
|1:2
|Реймс (Реймс)
|28.11.2021
|46' -90'
|Реймс (Реймс)
|1:0
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|21.11.2021
|Был в запасе
|Страсбур (Страсбур)
|1:1
|Реймс (Реймс)
|07.11.2021
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|0:0
|Монако (Монако)
|31.10.2021
|59' -90'
|Бордо (Бордо)
|3:2
|Реймс (Реймс)
|85'
|24.10.2021
|1' -67'
|Реймс (Реймс)
|1:2
|Труа (Труа)
|17.10.2021
|1' -75'
|Брест (Брест)
|1:1
|Реймс (Реймс)
|12'
|01.10.2021
|1' -72'
|Ланс (Ланс)
|2:0
|Реймс (Реймс)
|26.09.2021
|1' -83'
|Реймс (Реймс)
|3:1
|Нант (Нант)
|22.09.2021
|46' -90'
|Лилль (Лилль)
|2:1
|Реймс (Реймс)
|19.09.2021
|1' -76'
|Реймс (Реймс)
|0:0
|Лорьян (Лорьян)
|12.09.2021
|1' -84'
|Ренн (Ренн)
|0:2
|Реймс (Реймс)
|26'
|29.08.2021
|1' -75'
|Реймс (Реймс)
|0:2
|ПСЖ (Париж)
|22.08.2021
|1' -90'
|Метц (Метц)
|1:1
|Реймс (Реймс)
|15.08.2021
|54' -90'
|Реймс (Реймс)
|3:3
|Монпелье (Монпелье)
|83'