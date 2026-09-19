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Лига 1 2025/2026
Команды
Париж
Илан Кеббаль
Статистика
€ 12 млн
Илан Кеббаль - статистика
Париж
10 июля 1998 (28), Марсель
#10 | Полузащитник
169 см
Алжир
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 5 тур
Париж
2 : 1
19.09.2026
Страсбур
1' - 68'
18'
Франция. Лига 1, 4 тур
Париж
0 : 0
12.09.2026
Лион
1' - 87'
Франция. Лига 1, 3 тур
Марсель
2 : 3
06.09.2026
Париж
1' - 78'
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2026/2027
Кубок африканских наций 2025
Товарищеские матчи. Сборные 2025
Франция. Кубок 2025/2026
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Франция. Кубок 2022/2023
Франция. Кубок 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Париж
5
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 5 тур
Париж
2 : 1
19.09.2026
Страсбур
1' - 68'
18'
Франция. Лига 1, 4 тур
Париж
0 : 0
12.09.2026
Лион
1' - 87'
Франция. Лига 1, 3 тур
Марсель
2 : 3
06.09.2026
Париж
1' - 78'
Франция. Лига 1, 2 тур
Париж
3 : 0
30.08.2026
Ницца
1' - 83'
51'
Франция. Лига 1, 1 тур
Труа
0 : 0
22.08.2026
Париж
1' - 90'
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