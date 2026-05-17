Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Дания. Суперлига
Команды
Вайле
Tobias Jakobsen
Статистика
Tobias Jakobsen - статистика
Вайле
#24 | Вратарь
Статистика
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вайле
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
1' - 90'
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
1' - 90'
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
1' - 90'
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
1' - 90'
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 27 тур
Вайле
1 : 4
19.04.2026
Копенгаген
Был в запасе
Дания. Суперлига, 26 тур
Фредерисия
2 : 2
13.04.2026
Вайле
Был в запасе
Дания. Суперлига, 25 тур
Вайле
1 : 1
06.04.2026
Рандерс
Был в запасе
Дания. Суперлига, 24 тур
Вайле
1 : 1
20.03.2026
Оденсе
Был в запасе
Дания. Суперлига, 23 тур
Силькеборг
1 : 1
16.03.2026
Вайле
Был в запасе
Дания. Суперлига, 22 тур
Вайле
1 : 2
01.03.2026
Орхус
Был в запасе
Дания. Суперлига, 21 тур
Нордшелланд
3 : 3
20.02.2026
Вайле
Был в запасе
Дания. Суперлига, 20 тур
Рандерс
2 : 0
13.02.2026
Вайле
Был в запасе
Дания. Суперлига, 19 тур
Вайле
2 : 3
09.02.2026
Фредерисия
Был в запасе
Дания. Суперлига, 18 тур
Вайле
2 : 1
08.12.2025
Брондбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 17 тур
Оденсе
3 : 0
30.11.2025
Вайле
Был в запасе
Дания. Суперлига, 16 тур
Виборг
5 : 2
23.11.2025
Вайле
Был в запасе
Дания. Суперлига, 15 тур
Вайле
2 : 0
09.11.2025
Копенгаген
Был в запасе
Дания. Суперлига, 14 тур
Сендерийск
2 : 1
02.11.2025
Вайле
Был в запасе
Дания. Суперлига, 13 тур
Вайле
1 : 2
26.10.2025
Силькеборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
5 : 1
19.10.2025
Вайле
Был в запасе
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
0 : 3
05.10.2025
Нордшелланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 10 тур
Силькеборг
1 : 1
28.09.2025
Вайле
Был в запасе
Дания. Суперлига, 9 тур
Вайле
2 : 2
21.09.2025
Сендерийск
Был в запасе
Дания. Суперлига, 8 тур
Фредерисия
1 : 1
15.09.2025
Вайле
Был в запасе
Дания. Суперлига, 7 тур
Вайле
1 : 2
29.08.2025
Виборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 6 тур
Орхус
1 : 0
24.08.2025
Вайле
Был в запасе
Дания. Суперлига, 5 тур
Вайле
0 : 2
17.08.2025
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 4 тур
Брондбю
2 : 1
10.08.2025
Вайле
Был в запасе
Дания. Суперлига, 3 тур
Вайле
4 : 0
01.08.2025
Оденсе
Был в запасе
Дания. Суперлига, 2 тур
Копенгаген
2 : 0
26.07.2025
Вайле
Был в запасе
Дания. Суперлига, 1 тур
Вайле
1 : 1
20.07.2025
Рандерс
Был в запасе
Главные новости
Кисляк заявил о нацеленности на отъезд в Европу
12:24
Реакция Бубнова на ситуацию между Соболевым и Головиным на тренировке сборной
12:12
Клубы РПЛ заинтересовались лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии
11:58
Фото
РПЛ определила лучшего игрока сентября
11:18
6
Экс-руководитель «Манчестер Сити» назвал условие для исключения клуба из АПЛ
10:59
1
Тюкавин отреагировал на сравнение с танком
10:29
5
Шнякин – о Губерниеве: «Солома в голове оппонента – не приговор для него»
10:18
1
Кисляк прокомментировал интерес «ПСЖ»
09:48
Кисляк сказал, завидует ли он Батракову, играющему в Лиге чемпионов
09:12
1
Сафонов провел 1-й сухой матч в сборной России после перехода в «ПСЖ» – впервые за 2 года
08:59
7
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+