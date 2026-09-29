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Словения. Первая Лига
Команды
Целе
Жан Карничник
Статистика
€ 700 тыс
Жан Карничник - статистика
Целе
18 сентября 1994 (32)
#2 | Защитник
182 см
Словения
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
1' - 90'
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
1' - 90'
82'
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Словения
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0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
1' - 90'
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
1' - 90'
82'
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