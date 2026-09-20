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Перу. Лига 1
Команды
Спорт Бойз
Густаво Дуланто
Статистика
€ 400 тыс
Густаво Дуланто - статистика
Спорт Бойз
9 мая 1995 (31), Лима
#55 | Защитник
196 см
Перу
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Перу. Лига 1, 10 тур
Мельгар
1 : 1
20.09.2026
Спорт Бойз
89' - 90'
Перу. Лига 1, 9 тур
Спорт Бойз
1 : 0
13.09.2026
Депортиво Гарсиласо
90' - 90'
Перу. Лига 1, 8 тур
Спорт Уанкайо
2 : 1
05.09.2026
Спорт Бойз
90' - 90'
62'
Статистика по турнирам
Перу. Лига 1 2026
Кубок Либертадорес 2025
Перу. Лига 1 2025
Перу. Лига 1 2024
Лига конференций 2022/2023
Лига Европы 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рига
4
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 3 раунд
Жил Висенте
4 : 0
11.08.2022
Рига
1' - 90'
22'
Лига конференций, 3 раунд
Рига
1 : 1
03.08.2022
Жил Висенте
1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Рига
2 : 1
28.07.2022
Ружомберок
1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Ружомберок
0 : 3
21.07.2022
Рига
1' - 90'
77'
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