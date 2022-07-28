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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Рига - Ружомберок
Рига - Ружомберок: обзор матча 28 июля 2022
Рига
28.07.2022, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
2 : 1
Первый матч – 3 : 0
Завершен
Ружомберок
39'
Х. Бабец
58'
М. Сойсало
53'
J. Maslo (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Рига - Ружомберок
81'
Замена
G. Halabrin
️️️️
Ф. Лихы
80'
Замена
A. Macejko
️️️️
М. Регали
Замена
Ю. Кендыш
️️️️
Х. Бабец
74'
73'
Замена
M. Mrva
️️️️
M. Kelemen
71'
Желтая карточка
A. Mojžiš
Замена
Ранжел
️️️️
M. Torres
64'
59'
Замена
T. Bobcek
️️️️
O. Luterán
59'
Замена
A. Tučný
️️️️
Ш. Герец
ГОЛ! 2:1!
М. Сойсало
Пас отдал
Н. Музинга
58'
53'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
J. Maslo
43'
Желтая карточка
М. Малы
ГОЛ! 1:0!
Х. Бабец
Пас отдал
М. Сойсало
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рига
25
Нгонда Музинга
ЛЗ
55
Густаво Дуланто
ЦЗ
13
Райвис Юрковскис
ЦЗ
22
Габриэль Рамос
ЛВ
6
Хрвойе Бабец
ОП
11
Юрий Вакулко
ЦП
20
Микаэль Сойсало
ПВ
11
Douglas Aurélio
ЦФ
98
Нилс Пуринс
ЦФ
5
Douglas Bergqvist
ЦФ
32
Marcelo Torres
ЦФ
Главный тренер
Адриан Гула
Ружомберок
1
Ivan Krajčírik
ВР
28
Александер Селецки
ЦЗ
2
Alexander Mojžiš
ЦЗ
17
Мартин Регали
ЛВ
6
Филип Лихы
ОП
9
Adam Morong
ЦП
4
Oliver Luterán
ЦП
26
Marko Kelemen
ЦФ
3
J. Maslo
ЦФ
33
Матуш Малы
ЦФ
15
Штефан Герец
ЦФ
Главный тренер
Ондржей Сметана
Рига
24
Davis Oss
ВР
21
Роберт Озолс
ВР
5
Mouhamed El Bachir Ngom
ЦЗ
33
Ilja Korotkovs
ЦП
77
Юрий Кендыш
ЦП
99
Ранжел
ЦФ
3
Antons Kurakins
ЦФ
16
Armands Petersons
ЦФ
23
Joselpho Barnes
ЦФ
Ружомберок
1
Dominik Tapaj
ВР
23
Tomáš Frühwald
ВР
5
Mário Mrva
ЦЗ
21
Лукаш Фабиш
ПЗ
7
Jakub Rakyta
ЦП
16
Adrián Macejko
ЦП
20
Gabriel Halabrin
ЦП
23
Michal Dopater
ЦП
38
Viktor Úradník
ЦП
17
Adam Tučný
ЦФ
89
T. Bobcek
ЦФ
3-1-1-2-4
25
Музинга
13
Юрковскис
55
Дуланто
6
Бабец
11
Вакулко
22
Рамос
20
Сойсало
11
32
5
98
Пуринс
2-1-2-1-4
1
28
Селецки
2
6
Лихы
9
4
17
Регали
15
Герец
33
Малы
3
26
6
Бабец
77
Кендыш
77
Кендыш
6
Бабец
32
99
Ранжел
99
Ранжел
32
26
5
5
26
17
Регали
16
16
17
Регали
6
Лихы
20
20
6
Лихы
15
Герец
17
17
15
Герец
4
89
89
4
Остались в запасе
Рига
Ружомберок
24
Davis Oss
ВР
21
Роберт Озолс
ВР
5
Mouhamed El Bachir Ngom
ЦЗ
33
Ilja Korotkovs
ЦП
3
Antons Kurakins
ЦФ
16
Armands Petersons
ЦФ
23
Joselpho Barnes
ЦФ
Главный тренер
Адриан Гула
1
Dominik Tapaj
ВР
23
Tomáš Frühwald
ВР
21
Лукаш Фабиш
ПЗ
7
Jakub Rakyta
ЦП
23
Michal Dopater
ЦП
38
Viktor Úradník
ЦП
Главный тренер
Ондржей Сметана
Остались в запасе
24
Davis Oss
ВР
21
Роберт Озолс
ВР
5
Mouhamed El Bachir Ngom
ЦЗ
33
Ilja Korotkovs
ЦП
3
Antons Kurakins
ЦФ
16
Armands Petersons
ЦФ
23
Joselpho Barnes
ЦФ
Остались в запасе
1
Dominik Tapaj
ВР
23
Tomáš Frühwald
ВР
21
Лукаш Фабиш
ПЗ
7
Jakub Rakyta
ЦП
23
Michal Dopater
ЦП
38
Viktor Úradník
ЦП
Главный тренер
Адриан Гула
Главный тренер
Ондржей Сметана
Статистика матча Рига - Ружомберок
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Рига
Лига конференций, 4 тур
Кауно Жальгирис
- : -
26.11.2026
Рига
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Латвия. Высшая лига, 35 тур
Огре Юнайтед
0 : 0
01.11.2026
Рига
Латвия. Высшая лига, 34 тур
Гробиня
2 : 5
26.10.2026
Рига
Лига конференций, 2 тур
Пафос
1 : 1
22.10.2026
Рига
Латвия. Высшая лига, 33 тур
Рига
2 : 1
18.10.2026
Супер Нова
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Дукла ББ
- : -
28.11.2026
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Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Железьярне Подбрезова
4 : 1
08.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Ружомберок
1 : 0
01.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 12 тур
ДАК 1904
5 : 0
24.10.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Комарно
0 : 1
17.10.2026
Ружомберок
Информация о матче
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