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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Ружомберок - Рига
Ружомберок - Рига: обзор матча 21 июля 2022
Ружомберок
21.07.2022, четверг, 19:30
Лига конференций, 2 раунд
0 : 3
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Рига
45'
М. Сойсало
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ружомберок - Рига
90'
+2
Замена
A. Petersons
️️️️
М. Сойсало
Замена
M. Kelemen
️️️️
T. Bobcek
89'
80'
Замена
Ю. Кендыш
️️️️
Х. Бабец
77'
Желтая карточка
Г. Дуланто
Замена
A. Morong
️️️️
Л. Фабиш
74'
Замена
М. Малы
️️️️
O. Luterán
74'
Замена
Ш. Герец
️️️️
A. Tučný
58'
Замена
K. Domonkos
️️️️
M. Kochan
58'
57'
Желтая карточка
Ранжел
45'
ГОЛ! 0:1!
М. Сойсало
16'
Желтая карточка
D. Bergqvist
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ружомберок
1
Ivan Krajčírik
ВР
2
Alexander Mojžiš
ЦЗ
23
Матей Мадленьяк
ЦЗ
21
Лукаш Фабиш
ПЗ
17
Мартин Регали
ЛВ
6
Филип Лихы
ОП
4
Oliver Luterán
ЦП
11
Matej Kochan
ЦП
3
J. Maslo
ЦФ
17
Adam Tučný
ЦФ
89
T. Bobcek
ЦФ
Главный тренер
Ондржей Сметана
Рига
25
Нгонда Музинга
ЛЗ
55
Густаво Дуланто
ЦЗ
13
Райвис Юрковскис
ЦЗ
22
Габриэль Рамос
ЛВ
6
Хрвойе Бабец
ОП
11
Юрий Вакулко
ЦП
20
Микаэль Сойсало
ПВ
11
Douglas Aurélio
ЦФ
5
Douglas Bergqvist
ЦФ
98
Нилс Пуринс
ЦФ
Главный тренер
Адриан Гула
Ружомберок
1
Dominik Tapaj
ВР
23
Tomáš Frühwald
ВР
28
Александер Селецки
ЦЗ
5
Mário Mrva
ЦЗ
10
Kristóf Domonkos
ЦП
9
Adam Morong
ЦП
23
Michal Dopater
ЦП
16
Adrián Macejko
ЦП
20
Gabriel Halabrin
ЦП
33
Матуш Малы
ЦФ
15
Штефан Герец
ЦФ
26
Marko Kelemen
ЦФ
Рига
24
Davis Oss
ВР
21
Роберт Озолс
ВР
33
Ilja Korotkovs
ЦП
77
Юрий Кендыш
ЦП
3
Antons Kurakins
ЦФ
16
Armands Petersons
ЦФ
99
Ранжел
ЦФ
3-1-2-1-3
1
2
23
Мадленьяк
21
Фабиш
6
Лихы
4
11
17
Регали
89
17
3
3-1-1-2-3
55
Дуланто
13
Юрковскис
25
Музинга
6
Бабец
11
Вакулко
20
Сойсало
22
Рамос
98
Пуринс
5
11
11
10
10
11
21
Фабиш
9
9
21
Фабиш
4
33
Малы
33
Малы
4
17
15
Герец
15
Герец
17
89
26
26
89
6
Бабец
77
Кендыш
77
Кендыш
6
Бабец
20
Сойсало
16
16
20
Сойсало
Остались в запасе
Ружомберок
Рига
1
Dominik Tapaj
ВР
23
Tomáš Frühwald
ВР
28
Александер Селецки
ЦЗ
5
Mário Mrva
ЦЗ
23
Michal Dopater
ЦП
16
Adrián Macejko
ЦП
20
Gabriel Halabrin
ЦП
Главный тренер
Ондржей Сметана
24
Davis Oss
ВР
21
Роберт Озолс
ВР
33
Ilja Korotkovs
ЦП
3
Antons Kurakins
ЦФ
99
Ранжел
ЦФ
Главный тренер
Адриан Гула
Остались в запасе
1
Dominik Tapaj
ВР
23
Tomáš Frühwald
ВР
28
Александер Селецки
ЦЗ
5
Mário Mrva
ЦЗ
23
Michal Dopater
ЦП
16
Adrián Macejko
ЦП
20
Gabriel Halabrin
ЦП
Остались в запасе
24
Davis Oss
ВР
21
Роберт Озолс
ВР
33
Ilja Korotkovs
ЦП
3
Antons Kurakins
ЦФ
99
Ранжел
ЦФ
Главный тренер
Ондржей Сметана
Главный тренер
Адриан Гула
Статистика матча Ружомберок - Рига
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Дукла ББ
- : -
28.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Железьярне Подбрезова
4 : 1
08.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Ружомберок
1 : 0
01.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 12 тур
ДАК 1904
5 : 0
24.10.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Комарно
0 : 1
17.10.2026
Ружомберок
Рига
Лига конференций, 4 тур
Кауно Жальгирис
- : -
26.11.2026
Рига
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Латвия. Высшая лига, 35 тур
Огре Юнайтед
0 : 0
01.11.2026
Рига
Латвия. Высшая лига, 34 тур
Гробиня
2 : 5
26.10.2026
Рига
Лига конференций, 2 тур
Пафос
1 : 1
22.10.2026
Рига
Латвия. Высшая лига, 33 тур
Рига
2 : 1
18.10.2026
Супер Нова
Информация о матче
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